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(Görüntülü) Bakan Dönmez'den 'tarımsal faaliyetler tarifesi' açıklaması 1 aya başlatacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tarımsal sulama tarife grubuna, diğer tarımsal faaliyetlerle uğraşan müşterileri de ekleyeceğiz. Özellikle hayvancılık faaliyeti yapan çiftçilerimiz, bundan sonra tarımsal sulamadaki elektrik...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tarımsal sulama tarife grubuna, diğer tarımsal faaliyetlerle uğraşan müşterileri de ekleyeceğiz. Özellikle hayvancılık faaliyeti yapan çiftçilerimiz, bundan sonra tarımsal sulamadaki elektrik tarife grubu avantajlarından yararlanmış olacak. En geç 1 aya uygulamayı başlatmış olacağız dedi. 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi. Bakan Dönmez, ilk olarak ziyaret ettiği Şanlıurfa Valiliği'nde, Vali Abdullah Erin'den kente ilişkin bilgiler aldı. Bakanlığının ilgi alanındaki gelişmeleri dinlemek ve sorunlara yerinde çözüm üretebilmek için Şanlıurfa'da olduğunu kaydeden Dönmez, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geleceklerini söyledi.
'ÇİFTÇİLERİMİZ DE YARARLANACAK'
Şanlıurfa'nın tarım alanında güçlü kent olduğunu vurgulayan Bakan Dönmez, çiftçilere müjdeli haberinin olduğunu belirterek, Şanlıurfa'da sulama şebekesi, tam olarak devreye girmiş değil. Bazı bölgelerde halen eksikliklerimiz var. Çiftçilerimiz de sulama ihtiyacını elektrik enerjisi kullanmak suretiyle yerine getirmeye çalışıyor. Bu arada müjdemiz var. Tarımsal sulama tarife grubuna, diğer tarımsal faaliyetlerle uğraşan müşterileri de eklemiş olacağız. İşletme, 'ticarethane' kategorisinde yer alan tarımsal faaliyet yürütenler farklı tarifeli elektrik alıyorlardı. Özellikle hayvancılık faaliyeti yapan çiftçilerimiz de bundan sonra tarımsal sulamadaki elektrik tarife grubu avantajlarından yararlanmış olacak. Gerekli hazırlıkları tamamladık, hemen hemen bitmek üzere. En geç 1 ay içinde uygulamayı başlatmış olacağız diye konuştu. 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, güneş ışığından en fazla yararlanılan kentlerden Şanlıurfa'da, çiftçilerin güneş panelleriyle ihtiyaçlarını karşılayabilmesinin prosedürlerini basitleştirerek, önünü açacaklarını da söyledi.

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