(Görüntülü) Bakan Çavuşoğlu: Turist arttı, kişi başı geliri yükseltmeliyiz (3)

HALKA SİMİT İKRAM ETTİ



Bir dizi ziyaret için memleketi Antalya’nın Alanya ilçesine gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti İlçe Teşkilatı Gençlik Kolları üyelerinin 2'ncisini düzenlediği 'Gece gece simit çay' etkinliğine katıldı. Partili gençlerin Atatürk Caddesi’nde meşalelerle karşıladığı Bakan Çavuşoğlu, kalabalığı selamlamasının ardından etkinlik alanına geçti. Hükümet Meydanı’na kurulan stantta katılımcılara simit, çay ve kahvaltılık ikram eden partili gençlere katılan Bakan Çavuşoğlu, halka simit dağıttı. Bakan Çavuşoğlu ilk simidi ise Alanya’da oturan ailesinin yanına gelen ve etkinliğe katılan şarkıcı Lara’ya verdi.



Yaklaşık 20 dakika gençlerle beraber halka ikramda bulunan Çavuşoğlu daha sonra meydanda toplananlarla sohbet etti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu etkinliğin ardından Alanya’daki programını tamamladı.