(Görüntülü) BAKAN ÇAVUŞOĞLU , MADEN SAHASINDA YAŞAMINI YİTİREN ŞÜKRÜ OTLAK'IN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ
20 Şubat 2019 Çarşamba 19:26
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