(Görüntülü) BAKAN ÇAVUŞOĞLU, KIRGIZİSTANLI MEVKİDAŞI İLE ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ (SORU CEVAP - 2)
07 Mayıs 2019 Salı 22:01
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