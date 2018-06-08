(Görüntülü) Bakan Çavuşoğlu Kandil'de teröristlerin tepesine bineceğizEK
08 Haziran 2018 Cuma 23:03
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