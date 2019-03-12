(Görüntülü) Bakan Çavuşoğlu: HDP'yle ittifakımız yok desinler (2)

AHISKA TÜRKLERİNE ÇİFTE VATANDAŞLIK



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Akdeniz Temsilciliği’nin, Antalya’da yaşayan Ahıska Türklerinin katılımıyla düzenlediği yemeğe katıldı. Buradaki konuşmasında, çarşıda esnafı dolaşırken turizm bölgelerinde Ahıskalı kardeşini 30 metre öteden tanıdığını ve Ahıskalı Türklerle sık sık görüştüğünü belirten Bakan Çavuşoğlu, “Ben Ahıska Türklerini sadece 1944’te zorla sürgüne gönderildikleri ve çok acı çektikleri için sevmiyorum. Elbette o sürgün her aklımıza geldiğinde yüreğimizi yakıyor. Ama Ahıska Türkleri nereye giderse gitsin, kim olduğunu unutmamış. O süreçte en çok çileyi de Ahıskalı kadınlar, analarımız, bacılarımız çekmiş. Ahıskalılar Türk ve Müslüman olduklarını hiç unutmamışlar. Örf, adetlerini, düğünlere gidiyorum, görüyorum, çok duygulanıyorum. Bizim Türkiye’de yaşatamadığımız geleneklerimizi Ahıska Türkleri gittikleri her yerde yaşatmış ve yeni nesillere öğretmiş. O yüzden Ahıska Türklerini çok seviyorum. Bir de Ahıska Türkleri sözünün eridir, merttir. Hele kadınları herkesten merttir. E böyle bir millet sevilmez de ne yapılır?” dedi.



ANAVATANA DÖNME HAKKI ÖNEMLİYDİ



Siyasete başladığı ilk günden bu yana kendisini ülkesine adadığı, aynı zamanda Ahıska Türklerine de adadığını söyleyen Çavuşoğlu, “Nereye gidersem gideyim, ne yaparsam yapayım mutlaka Ahıska Türkleri için daha fazla ne yapabiliriz, onlara daha iyi nasıl hizmet edebiliriz, hep bunu düşündüm. Hamdolsun güzel şeyler başardık. Her şeyden önce anavatanına, Ahıska’ya dönme hakkı çok önemliydi. Avrupa Konseyi ve Gürcistan’da yaptığımız temaslar sonucunda kanun çıktı. Zorluklar ve samimiyetsizlikler de oldu. Dil ve başka problemler oldu. Ama bu hakkın elde edilmesi önemliydi. Bugün oraya dönmek isteyen kardeşlerimize yardım etmek bizim görevimiz. Ama bu hak olduğu halde Ahıska bölgesine dönmeyen kardeşlerimizi de kimse suçlamasın, kolay değil. Dönmek ister ama kolay değil. Çünkü oraya gidecek yeni bir hayat, yeni bir iş. Biz tabii ki giden vatandaşlarımıza ev alıyoruz, cami, okul gibi hizmetleri yapıyoruz, yapacağız. Ama yine de kolay değil, gitmeyin anlamında söylemiyorum. Gidin hakkınızı elde edin, yine yaşayacaksanız Türkiye’de, Kazakistan’da veya Kırgızistan’da yaşayın” diye konuştu.



ABD’DEKİ AHISKA TÜRKLERİNE ÇİFTE VATANDAŞLIK



Ahıska köylerinin yanı sıra Kırgızistan, Azerbaycan, Özbekistan gibi birçok ülkede Ahıska köylerinin birçoğunu da gezdiğini anlatan Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:



“Özellikle bu Fergana olaylarından sonra göçmek zorunda kalan sonra da Amerika’ya giden kardeşlerimize de Amerika’da yardım ediyoruz. Amerika’da yaşayan Amerikan vatandaşlığı elde etmiş Ahıska Türklerine çifte vatandaşlık vereceğiz, yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı vereceğiz. Ve vatandaş olmak isteyenlerle ilgili bir çalışmayı DATÜB’le beraber yapıyoruz.”



ABD’de yaşayan Ahıskalılar için 9 bölgede cami, mescit inşa ettiklerini de dile getiren Çavuşoğlu, “Esasen bu orada yaşayan kardeşlerimiz için önemlidir. FETÖ’yle mücadele için de önemlidir” dedi.



‘AHISKA TÜRKLERİ İÇİN NE GEREKİYORSA YAPARIZ’



Türkiye’de yaşayan Ahıska Türklerine ise vatandaşlık verme sözünü tuttuklarını kaydeden Çavuşoğlu, “Sizin için kanunları değiştirdik. 3538 nolu kanunu revize ettik. Gerekirse yeni kanun da çıkarırız, Ahıska Türkleri için ne gerekiyorsa onu yaparız. Çünkü bu Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıdır. ‘Ahıskalıların neye ihtiyacı varsa onu yapın’ talimatını bizlere vermiştir, tüm bakanlara talimatıdır Cumhurbaşkanımızın. Sizlere de çok selam gönderdi” diye konuştu.



UKRAYNA’DAKİ ÇATIŞMA BÖLGESİNDEN 800 AHISKALI GETİRİLDİ



Diğer taraftan ikametgah konusunda da bir sıkıntı olmadığı ve uzun süreli ikametgahın bir tek Ahıska Türklerine verildiğini belirten Çavuşoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:



“Yine Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 800 kişiyi Ukrayna’da çatışma bölgesinden aldık, Erzincan ve Ahlat bölgesine yerleştirdik. Şimdi 53 aile var ve onların işe alınmasıyla ilgili yasal düzenleme var ama çalışmayı yapıyoruz, inşallah işsiz oradan gelen bir tane Ahıska Türkü olmayacaktır. Onlara da imkanlar veriyoruz, onları da çaresiz bırakamayız. Ahıska Türkleri de nerede yaşarsa yaşasın, bizi hiç yalnız bırakmamıştır. 2013 yılında, 17-25 Aralık darbe girişiminde dünyanın her yerinde Ahıska Türklerinden destek gelmiştir, bunu hiçbir zaman unutmayız. Hain darbe girişiminde de yine Ahıska Türkleri devletimizin ve milletimizin yanında olmuştur bunu da hiç unutmayacağız.”