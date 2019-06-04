(Görüntülü) Bakan Çavuşoğlu bayrama baba ocağında girdi

RAMAZAN Bayramı’na memleketi Antalya’nın Alanya ilçesinde giren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Özellikle zulüm altında yaşayan, savaşlardan dolayı ve diğer sebeplerden dolayı zor şartlar altında yaşayan Müslüman kardeşlerimize inşallah Rabbimin inayetiyle barış ve huzur gelir” dedi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ramazan Bayramı’na memleketi Alanya’da doğup büyüdüğü Türkler Mahallesi’nde girdi. Bakan Çavuşoğlu, babası Osman Çavuşoğlu, ağabeyi Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve ağabeyi Ahmet Çavuşoğlu ile bayram namazını mahalledeki Türkler Arabi Camii’nde kıldı.



BARIŞ TEMENNİSİ



Bayram namazı çıkışında mahalleliyle bayramlaşan Bakan Çavuşoğlu, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, “Bugün bayram namazını kendi köyümüzde, mahallemizde hem büyüklerimizle hem de Türkiye'nin her yerinden tatil için gelen vatandaşlarımızla birlikte eda ettik, bayramlaştık. Ramazan Bayramı’nın milletimize, tüm İslam alemine, ümmete barış, huzur getirmesini cenabı Allah'tan diliyorum” dedi.



‘70 MİLYONDAN FAZLA İNSAN’



Özellikle zulüm altında yaşayan insanlara barış ve huzur gelmesini dilediğini belirten Bakan Çavuşoğlu, “Savaşlardan dolayı ve diğer sebeplerden dolayı zor şartlar altında yaşayan Müslüman kardeşlerimize inşallah Rabbimin inayetiyle barış ve huzur gelir. Bugün dünyada 70 milyondan fazla insan evini ülkesini terk etmiş durumda. Rabbim inşallah onları da ülkelerine, evlerine huzurla barış içerisinde dönmeyi nasip eder. Bu vesileyle ülkemizin ve milletimizin, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın, soydaşlarımızın, akrabalarımızın ve tüm ümmetin bayramını kutluyorum” diye konuştu.



Çavuşoğlu, daha sonra aile bayramlaşması için aynı mahallede bulunan baba evine gitti.