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(Görüntülü) Bakan Çavuşoğlu, bayrama baba ocağında girdi (2)

  BAYRAMLAŞMA PROGRAMLARINA KATILDI Ramazan Bayramı'nı baba ocağı Alanya'da geçiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti İlçe Teşkilatı'nın bayramlaşma törenine katıldı. Parti binası önünde düzenlenen bayramlaşmada...

 

BAYRAMLAŞMA PROGRAMLARINA KATILDI

Ramazan Bayramı'nı baba ocağı Alanya'da geçiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti İlçe Teşkilatı'nın bayramlaşma törenine katıldı. Parti binası önünde düzenlenen bayramlaşmada Çavuşoğlu, partililer ile vatandaşların bayramını kutladı.

Daha sonra Alanya Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen protokol bayramlaşmasına da katılan Çavuşoğlu, tebrikleri kabul etti. Protokol bayramlaşmasına Kaymakam Mustafa Harputlu, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Alanya Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Akbaba ve çok sayıda yetkili katıldı.

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