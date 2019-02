(Görüntülü) Bakan Çavuşoğlu: 75 milyar dolarlık ticaret hedefi için ABD'den kurmaylar gelecek

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - CUMHURBAŞKANI Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın telefon görüşmesinde 75 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin tekrar teyit edildiğini belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Bunun için de sahada yoğun bir çalışma başladı. Önümüzdeki günlerde ABD'den ekonomik kurmaylar gelecek. Şu anda 20 milyara ancak yaklaşıyoruz, 75 milyar dolar potansiyelimiz var" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 31 Mart yerel seçimleri nedeniyle memleketi Antalya'nın Alanya ilçesinde hemşehri dernekleri ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıya Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve AK Parti ile MHP'nin il ve ilçe yöneticileri katıldı. ALANYA'YA KAYAK MERKEZİ Bakan Çavuşoğlu, Alanya'ya Türkiye'nin ve dünyanın hemen her bölgesinden gelip yerleşen ve gelişmesine katkı koyan herkesten çok memnun olduklarını, çok iyi dayanışma içinde olduklarını söyledi. "Bizler Alanya'nın hizmetkarıyız" diyen Bakan Çavuşoğlu, "Şimdi Alanya'nın bir hayali olan Akdağ Kayak Merkezi'ni hayata geçiyoruz. Ticaret Odamız oranın planıyla ilgili çalışmaları yaptı, biz Ankara'dan gerekli izinleri aldık. Şimdi Menderes Türel ile Adem Murat Yücel el ele verecekler. Alanya kış turizminde büyük bir kayak merkezine kavuşacak ve çok sayıda turist gelecektir" şeklinde konuştu. İKİ ÜNİVERSİTEDE 50 BİN ÖĞRENCİ HEDEFİ Alanya'daki 2 üniversitede 50 bin öğrenci sayısına ulaşıldığında, şehrin ve ekonominin kışın da canlanacağına işaret eden Bakan Çavuşoğlu, "Yabancı öğrencilerin tercih edebileceği en güzel şehirdir Alanya. Özellikle yabancı öğrencilerin tercih ettiği bir şehir olmak için bu iki üniversiteyi büyütmemiz lazım. Bu iki üniversiteyi büyütelim, üçüncü üniversiteyi de kuracağız. KKTC'nin nüfusu 200 bin küsur ama 100 bin öğrenci var. Kıbrıs ekonomisinde çok önemli bir yer teşkil ediyor üniversiteler, turizmle beraber" diye konuştu. Bakan Çavuşoğlu, turizmde de rakamların şu anda çok iyi olduğunu, Gazipaşa Havalimanı'na birçok ülkeden firmanın 2018'e göre bu yıl daha çok uçuş gerçekleştireceğini, bundan dolayı da havalimanını büyüteceklerini aktardı. 'AYDIN VE MUĞLA'DA UTANDIM, ÜZÜLDÜM' 2 gün önce Aydın ve Muğla illerine yaptığı ziyareti de anlatan Bakan Çavuşoğlu, şöyle dedi: "Gerçekten abartmıyorum utandım, üzüldüm. Şu anda içinde bulunduğu şartlardan dolayı, yani büyükşehir ve ilçe belediyelerinin rezaletinden dolayı belediyeyi kazanma şansımız var, diye mutlu olmadım. Üzüldüm, çok üzüldüm. Yani Antalya ve İstanbul'dan sonra en çok turist gelen Muğla ilimizde sular aylarca kesiliyor. Kuşadası'nda çeşmeden akan su tuzlu, Bodrum'un her yeri çöp. Bodrum, Kuşadası gibi yerlerde pis sular denize akıyor. Hiç abartmadan söylüyorum, utandım, her yer çöp. İşte bir sel oldu Bodrum'da, araçlar yüzdü çarşının içinde." CHP'Lİ BELEDİYELERİ ELEŞTİRDİ CHP'li belediyelere eleştirilerini sürdüren Bakan Çavuşoğlu, “Bugün belediyecilik bakımından Türkiye'nin en geri kalmış illeri sayıyorum; Muğla, Aydın ve İzmir. Belki sıralamada İzmir'den başlamam lazımdı. İzmir en kötüsü. Devam ediyorum Ankara Çankaya, eskiden Ankara'nın gözbebeğiydi, şimdi en geri kalmış yeri. Maltepe'ye gittim İstanbul'da öyle. Peki bunların ortak özelliği ne biliyor musunuz? Kimse kusura bakmasın aramızda CHP'li arkadaşlarda vardır, CHP'li belediye, CHP zihniyeti, CHP'nin belediyecilik anlayışı" diye konuştu. 'İZMİR'DE UTANCIMDAN ULUSLARARASI TOPLANTI YAPAMIYORUM' İzmir ziyaretini de anlatan Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti: "CHP'liler bıkmış artık. 'Ne olur gelin' diyorlar. Alsancak'ta yürüyoruz, Onlarca CHP'li geldi, 'Bizi enayi yerine koyuyor bunlar, biz artık bıktık hiçbir hizmet yok' diye şikayet ettiler. Yok gerçekten yok. Ben artık orada uluslararası toplantı yapamıyorum utancımdan, daha önce yaptım dalga geçti arkadaşlar bizimle. 'Bu kadar güzel bir şehir böyle rezil olur mu Sayın Bakan Çavuşoğlu' diyorlar. İşte bu zihniyetlere şehirlerimizi teslim etmeyin. Bu zihniyetten hiçbir şey olmaz." 'DİĞER İTTİFAK İÇİNDEKİ BÖLÜCÜLER BİZDE YOK' Millet İttifakı'na yönelik eleştirilerde bulunan Mevlüt Çavuşoğlu, "Diğer ittifakın içinde olan bölücüler bizde yok. Diğer ittifakın içinde olan herkese biz bölücü demiyoruz. Ama şunu da herkes çok iyi biliyor ki bu ittifakı yöneten FETÖ'dür. 'İllet' ittifakından bahsediyorum. Herkeste biliyor ki net bir şekilde bu ittifakın koordinatörlerinden bir tanesi dağdaki PKK ve onların uzantısıdır. İsimleri ortaya çıkmıyor ama ne kadar Türkiye'de bölücü, terör örgütü varsa DHKP-C'sinden TİKKO'suna kadar, ne kadar hain varsa bu ittifakın içindedir, 'zillet' ittifakının içindedir. Yani bugün Türkiye yansa yıkılsa çok mutlu olacak ne kadar hain varsa 'zillet' ittifakını destekliyor. Biz bir seçim kazanmak için ittifak kurmadık. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Türkiye'de birlik ve beraberliğin ne kadar önemli olduğunu gösterme için kurduk" dedi. 'AVRUPA'YA BİZE SAYGI DUYMALARI GEREKTİĞİNİ ÖĞRETİYORUZ' Bakan Çavuşoğlu, dış politikada Avrupa ile ilişkilerin normalleştiğini söyledi. Çavuşoğlu, “Ama dik duruşumuzdan da taviz vermiyoruz. Onlara bize saygı duymaları gerektiğini öğretiyoruz. Bizimle dost geçinmeleri gerektiğini anlatıyoruz. Türkiye'siz güçlü bir Avrupa'nın olmayacağını, güçlü bir Türkiye olmadan Avrupa'nın da istikrarlı olamayacağı, ekonomik ve siyasi bakımlardan küresel bir aktör olamayacağını anlamaya başladılar. İşte Türkiye'nin Suriye'de yaptıklarını seven sevmeyen herkes kabul ediyor. Biz bir savaşı bitirmek, siyasi bir çözüme ulaştırmak için çaba sarf ediyoruz. Irak'ın yeniden inşası bizim için çok önemli. Balkanlarda, Kafkasya'da istikrar için, Doğu Akdeniz ve Ege'de haklarımızı savunurken bu bölgenin bir barış bölgesi olması için çaba sarf ediyoruz" diye konuştu. 'ABD'DEN EKONOMİK KURMAYLAR GELECEK' ABD ile ticaret hacminin 75 milyar dolara çıkartılması hedefi doğrultusunda ABD'den ekonomik kurmayların geleceğini de açıklayan Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi: "ABD ile ilişkilerimizde zorluklar var ama bu işi de yürütüyoruz, sürdürüyoruz. İşte Cumhurbaşkanımızla, ABD Başkanı Trump telefon görüşmesinde 75 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini tekrar teyit ettiler. Bunun için de sahada yoğun bir çalışma başladı. Önümüzdeki günlerde ABD'den ekonomik kurmaylar gelecek. Şu anda 20 milyara ancak yaklaşıyoruz, 75 milyar dolar potansiyelimiz var. Dünyanın her yerinde ticaretimizi artırmaya çalışıyoruz. Artık küresel siyasette önemli bir aktörüz." Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Menderes Türel'in seçim ofisinin açılışını gerçekleştirdi.