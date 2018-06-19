(Görüntülü) Bakan Bak'tan, yerde buldukları bayrağı göndere çeken çocuklara sürpriz ziyaret

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, () - ŞIRNAK'ta çeşitli incelemelerde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Beytüşşebap ilçesine bağlı Ayvalık köyünde yerde bulduğu bayrağı kendi imkanları ile bir direk dikip göndere çeken çocuklara sürpriz ziyarette bulundu. Bakan Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından köyde yapılan halı sahada çocuklarla birlikte maç yaptı.



'SPORUN GÜCÜ TERÖRÜ YENECEK'



Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bir dizi açılış ve incelemelerde bulunmak üzere Şırnak'a geldi. Şerafettin Elçi Havalimanı'nda, Vali Mehmet Aktaş, İl Jandarma Komutanı Selçuk Yıldırım ve İdil Kaymakamı Ersin Tepeli tarafından karşılanan Bakan Bak, ilk ziyaretini İdil ilçesine yaptı. İdil'de yapılacak 3 bin kişilik futbol sahası alanında incelemelerde bulunan Bak, daha sonra çocuklara spor malzemesi dağıttı. İdil takımının daha önce kendilerinden saha talebinde bulunduğunu söyleyen Bak, "İdil'e, ilçe stadı kazandırmak için çalışmalarımızı tamamladık. 3 bin kişilik bir ilçe stadyum inşa edeceğiz. Onun yanına bir küçük portatif spor salonu ekleyeceğiz. Burada bir kompleks oluşacak. Buranın gençleri, çocukları spor yapmak istiyorlar. Biz sporu bir barış dili olarak görüyoruz. Sporun gücü terörü yenecek. Gençlerimizin, çocuklarımızın spor salonlarında, futbol sahalarında, yüzme havuzlarında başarılı birer sporcu olmak için en azından sağlıklı birer bireyler olmak için, bu ülkeye hizmet etmek için çalışmalarını arz ediyoruz" diye konuştu.



'PKK, BU BÖLGENİN GENÇLERİNE GELECEK VADEDEMEZ'



Konuşmasında bölgedeki terör olaylarına da değinen Bakan Bak, "PKK, bu bölgenin gençlerine gelecek vadedemez, onları götüreceği yer dağlardır, sonu belli olmayan bir gelecektir. Ama devletimiz burada büyüyen, gelişen güçlü Türkiye'de gençlerin yer almalarını, hukukçu, doktor, mühendis ve sporcu olarak her alanda ülkemizi temsil etmelerini sağlayacaktır. Spor barışın dilidir. Sporla bölgede terörün izini sileceğiz. Terörün izlerini devletimiz ortadan kaldırıyor" dedi.



Daha sonra Cizre'ye geçen Bakan Bak, Konak Mahallesi'nde inşa edilecek olan 10 bin 500 kişilik stadyum alanında incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Bak, Cudi Mahallesi İdil Caddesi'nde, Gençlik Merkezi yapılması planlanan alanda incelemelerde bulundu. Cizre Stadyumu'nda çeşitli spor branşlarında eğitim gören sporcularla bir araya gelerek sohbet eden Bakan Bak, gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.



ÇOCUKLARA SÜRPRİZ ZİYARET



Cizre'deki incelemelerinin ardından helikopter ile Beytüşşebap ilçesine geçen Bakan Bak, Ayvalık Köyü'nde bir süre önce köy meydanında buldukları bayrak için direk yaparak, bayrağı göndere çeken çocuklara sürpirz bir ziyaret gerçekleştirdi. Ayvalık Köyü'nde, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan halı sahada çocuklarla maç yapan Bak, burada yaptığı açıklamada, çocukların bayrak sevgisinin kendilerini duygulandırdığını belirterek şöyle konuştu:



'KOCAMAN YÜREKLERİ VAR'



"Çocuklarımızın spor yapmasını, spor yapan bir neslin olmasını, vatanına milletine bağlı bir neslin yetişmesini istiyoruz. Gelecek çok daha güzel olacak. Bugün gençlerimiz ülkemizin geleceğini taşıyorlar. Onların bu bayrak sevgisi, vatan sevgisi gerçekten bizi duygulandırdı. Tekrar onlar ile bir araya geleceğiz. Maçlara davet ettim tekrar. Süper lig maçlarında da bir arada olacağız. Kocaman yürekleri var. Onları tekrar tebrik ediyorum. Burada da güzel bir vakit geçirdik. Ben deplasmana geldim, sizi de Ankara’ya bekliyorum. Orada da bir maç yaparız. Okullar bitti, artık oynama zamanı. İnşallah güzel bir yaz tatili geçirirsiniz."



Bakan Osman Aşkın Bak, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş ve beraberindeki heyet daha sonra Jirki aşireti lideri Tahir Adıyaman’ın evinde verilen yemek programına katıldı. Yemeğin ardından Bakan Bak ve beraberindeki heyet helikopterle Beytüşşebap’tan ayrıldı