(Görüntülü) Bakan Ataoğlu: KKTC'de turizm ve eğitim ayrılmaz bir bütün 

Haliç Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen I. Uluslararası Turizm Zirvesi KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu'nun katılımıyla gerçekleşti. Ataoğlu, KKTC'nin bütün engellere rağmen turizmde oldukça fazla gelişme gösterdiğine dikkat çekerek, "Adada turizm ve eğitim ayrılmaz bir bütün" dedi.

I. Uluslararası Turizm Zirvesi Türkiye-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Programına Haliç Üniversitesi ev sahipliği yaptı. KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu'nun katılımıyla gerçekleşen program, KKTC'li Fotoğraf Sanatçıları'nın eserlerinden oluşan serginin gezilmesiyle başladı.Kıbrıs'ta yaşayan vatandaşların sorunlarına dikkat çekmek, turizm farkındalığı oluşturmak amacıyla gerçekleşen programın açılış konuşmasını Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahman Eren yaptı.

Eren, "Turizm ve eğitim Türkiye için ortak paydadır. 30 milyar dolar gelirin ve 12 bin konaklama tesisin olduğunu düşündüğümüzde, turizmin Türkiye için ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Kıbrıs için de eğitim ve turizm çok önemli" dedi.

ATAOĞLU: "82 MİLYONUN KKTC'Yİ TANIMASI GEREKİR"

2018 yılındaki mevcut turizmin daha ilerilere gitmesi için çalışmalar yaptıklarını ifade eden KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, "Türkiye ile birlikte iş birliği içerisine girerek bunu daha nasıl ileriye götürebiliriz diye çalışıyoruz. 82 milyon nüfusumuz var ise, bu insanların bir şekilde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bilmesi ve tanıması gerekir. Orası bizim kendi vatanımız, aynı dini, aynı dili ve aynı parayı paylaşıyoruz. O yüzden herkesin Kıbrıs'a gitmesi gerekir" diye konuştu.

"TÜRKİYE İLE HER ZAMAN İŞ BİRLİĞİ İÇERİSİNDEYİZ"

Türkiye ile her zaman iş birliği içinde olduklarına dikkat çeken bakan Ataoğlu, "Bundan sonraki süreçte de bu böyle devam edecek. Turizm sektörü içerisinde bakanlıklarla da sıkı temas içerisindeyiz. Uluslararası fuarlarda da KKTC olarak yerimizi alıyoruz. Bu iş birliğimiz bizim için hep devam ediyor. Şu an mevcut bir anlaşma söz konusu değil. Yapmamız gereken tek olay birlikteliğimizi sürdürebilmektir. Eğer bizim yapmış olduğumuz yatırımlar dünyayla yarışır pozisyondaysa doğru bir turizm modelini gerçekleştirmiş ve ülkemizin tanıtılmasıyla ilgili aklımıza gelen bütün etkinlikleri ortaya koyduktan sonra sürdürülebilir bir model hayata geçmiş olur. Böylece kaliteli turistin ülkemize gelmiş olmasına olanak sağlamış oluruz" ifadelerini kullandı.

KKTC içerisinde öncü sektörlerden birinin de eğitim olduğunu dile getiren Ataoğlu, "102 bin civarında öğrenciyi kendi bünyemizde barındırıyoruz. Adadaki turizm ve eğitim vazgeçilmez ve birlikte yürümesi gereken iki sektörüdür. Ülkemizin açığını kapatan turizm ve eğitimdir" dedi.

Program süresince, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti turizminin geleceği, konaklama işletmelerinde uluslararası markalaşmanın pazarlamadaki etkisi, seyahat acentelerinin yaşamış oldukları genel sorunlar, MICE sektörünün Türkiye ve KKTC üzerindeki etkisi, seyahat işletmelerinde sosyal medya kullanımı ve dijital pazarlamanın etkisi ve destinasyon pazarlama sürecinde yöresel kültürün etkisi konuşuldu.