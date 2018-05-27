(Görüntülü) BAKAN ARSLAN, 3.HAVALİMANININ YÜZDE 90,5 TAMAMLANDIĞINI AÇIKLADI

Özgür Deniz KAYA-İdris TİFTİKCİ-Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL ()



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 29 Ekim'de açılacak üçüncü havalimanın bağlantı yollarını inceledi. Bakan Arslan, "Üçüncü İstanbul yeni havalimanın yüzde 90,5 gerçekleşme sağlanmış durumda. 29 Ekim 2018 tarihinde inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla resmî olarak açılışını yapacağız ve ondan sonraki iki günlük periyotta da Atatürk Havalimanı'nda hizmet veren bütün şirketleri etap etap yeni havalimanında hizmet vermek marifetiyle tamamen yolcu taşımacılığını yeni havalimanına kaydırmış olacağız" dedi.



Bakan Ahmet Arslan, üçüncü havalimanının bağlantı yollarını inceledi. Arslan, burada yaptığı açıklamada, "29 Ekim 2018'de hizmete girmesiyle ilgili en ufak bir eksikliğimiz, aksaklığımız yok. Her türlü hazırlığı yaptık. Uluslararası sivil havacılık otoritelerine de gerekli bildirimlerde bulunduk" dedi. Arslan, "Seçim sathı mahallinde sahada yoğun siyasi faaliyet yürütmekle birlikte, bir taraftan bakanlık olarak yapmamız gereken işleri de takip ediyoruz. Nitekim bugünkü çalışmamız da bunun bir göstergesi" diye konuştu.





MAHMUTBEY GİŞELERİNDE RAHATLAMA OLDU



Havalimanı'nın şehir merkezine bağlanması adına iki proje olduğunu söyleyen Arslan, "Bulunduğumuz şantiye, özellikle yeni havalimanı Hasdal bağlantısının yapıldığı D20 projemizin doğu aksı. Bu proje kapsamında biz 2X3, yani 3 gidiş 3 geliş olarak 14 kilometrelik gövdeyi geçen yılsonu itibarıyla hizmete sunmuştuk ve mevcut Çatalca'ya giden 2X1 yolun da bağlantısını sağlamıştık. 2017 sonu itibarıyla Mahmutbey gişeleri de dahil kısmi bir rahatlama olmuştu" diye konuştu.





200 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERECEK



Başlangıçta 90 milyon yolcu taşınmasının hedeflendiğini belirten Arslan, "Ama daha sonra 150 milyon kapasiteli havalimanımızın tamamını bitirdiğimizde ilave yol ihtiyaçları olacak. Hedefliyoruz. Resmen 150 milyon demekle birlikte, biz 200 milyon yolcuya hizmet edebilecek bir havalimanından bahsediyoruz. Onun için de iki bağlantı daha gerçekleştiriyor olacağız. 54 kilometre daha 2019 sonuna kadar 6. bir koridoru daha bağlamış olacağız" dedi.





TOPLAM BEDELİ 1,5 MİLYAR TL



Çalışmalar kapsamında 30 milyon metreküp kazı yapılacağını da kaydeden Arslan, "6 bin 418 metrelik toplam 13 adet viyadük bitirilmiş olacak. Yaklaşık bin 481 metrelik 12 adet büyük sanat yapısını tamamlamış olacağız. Birçok kuru menfezimiz olacağı gibi 1 milyon 370 bin ton da soğuk ve sıcak asfalt karışımı sadece bu sahada kullanılmış olacak ve az önce saydığım projelerin toplam bedeli 1,5 milyar Türk Lirası. Amacımız yeni havalimanının şehir merkezine bağlantısını, insanımızın erişimini kolaylaştırmak. Bu projenin tamamı bu sene Ağustos ayı içinde bitmiş olacak" ifadelerini kullandı.





ÇATALCA VE BÜYÜKÇEKMECE'YE KESİNTİSİZ GİDİLECEK



Bağlantı yollarına ilişkin de bilgi veren Arslan, "Çatalca istikametinde Çatalca çevreyolu da dahil olmak üzere Büyükçekmece'ye, TEM'e ve E-5'e bağlayacak şekilde de yine 2X3 çalışmalarımız devam ediyor. Oradaki ilerlememiz de yüzde 70 mertebesinde. Dolayısıyla orayı da Ağustos ayı içerisinde bitirmiş olacağız. Böylece Anadolu Yakası'ndan gelen Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu'nun birinci etabı da dahil kullanan sürücülerimiz Çatalca'ya, Büyükçekmece'ye kadar direk TEM'e bağlanacak şekilde kesintisiz gidebilecekler" dedi.





26 ŞERİTLİ YOLLAR GÖRECEKSİNİZ



Bakan Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:



Üçüncü projemiz ise Yavuz Sultan Selim Köprüsü Kuzey Marmara Otoyolu'nun ilk etabıyla birlikte Odayeri'ne kadar geliyor. Odayeri'nden havalimanına kadar olan 6 kilometrelik Kuzey Marmara otoyolunun ilk etabını da bitirmiş olacağız. 2X4 yani 4 gidiş 4 geliş olmak üzere, ayrıca 4 gidiş 4 geliş de yan yollar olmak üzere 6 kilometreyi daha bitirerek ekim ayı sonunda bu çalışmayı bitirerek havalimanı açıldığında Kuzey Marmara Otoyolu'nu, Yavuz Sultan Köprüsü'nü, Odayeri üzerinden Mahmutbey'e, TEM'e, E-5'e bağlantısını oluşturmuş olacağız. Böylece üçüncü bir aksı daha Ekim ayı itibarıyla bitirmiş olacağız. Gerek anayol, gerek yan yollar dahil olmak üzere üstten baktığınızda havalimanının yanında 26 şeritli yollar görebileceksiniz.