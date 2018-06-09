Gülseli KENARLI- Akın Çeliktaş / İstanbul - ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı nedeniyle Demirören Ailesi'ne taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Berat Albayrak, Demirören ailesinin Kanlıca'da bulunan evine öğle satalerinde ağabeyi Serhat Albayrak ile geldi. Taziye ziyaretinin ardından Bakan Albayrak ve ağabeyi Serhat Albayrak buradan ayrıldı.
(Görüntülü) Bakan Albayrak'tan Demirören ailesine taziye ziyareti
Gülseli KENARLI- Akın Çeliktaş / İstanbul - ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı nedeniyle Demirören Ailesi'ne taziye ziyaretinde bulundu....
09 Haziran 2018 Cumartesi 17:50
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