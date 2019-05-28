(Görüntülü) Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi Hakurk'ta Başlatılan Operasyonu Sevk ve İdare Etti
28 Mayıs 2019 Salı 10:41
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