Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Binali Yıldırım Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u ziyaret etti
Sözcü Gazetesi'nin acı kaybı, Akbay hayatını kaybetti
Ertuğrul Akbay hayatını kaybetti
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu
Geçmişin yüklerinden kurtulmak mümkün mü?
Geçmişin yüklerinden kurtulmak mümkün mü?

(Görüntülü) Bakan Akar'dan 'Mavi Vatan-2019 Tatbikatı' kutlama mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Mavi Vatan-2019 Tatbikatı' kutlama mesajı okudu.    ANKARA () - Akar'ın mesajı şu şekilde: "Deniz Kuvvetlerimizin kahraman ve fedakâr mensupları, değerli silah arkadaşlarım, büyük çaplı, geniş...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Mavi Vatan-2019 Tatbikatı' kutlama mesajı okudu. 


 

ANKARA () - Akar'ın mesajı şu şekilde: "Deniz Kuvvetlerimizin kahraman ve fedakâr mensupları, değerli silah arkadaşlarım, büyük çaplı, geniş kapsamlı bir deniz tatbikatı olan Mavi Vatan-2019'da icra ettiğiniz başarılı faaliyetleri büyük bir gurur ve heyecanla Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı, Deniz Kuvvetleri Komutanı ve Hava Kuvvetleri Komutanı ile birlikte takip ettim. Tatbikat sırasında; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz ile Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının mavi vatanımızda Türkiye Cumhuriyeti'nin deniz hak ve menfaatlerinin korunması maksadıyla verilecek her türlü görevi icra etmeye hazır ve kararlı olduğunu bir kez daha yeniden müşahede ettim. Mavi Vatanın yılmaz koruyucuları, kahraman leventler; Sizler, denizlerimizdeki hak ve menfaatlerimizi korumanın yanı sıra tüm dünya denizlerinde bayrağımızı dalgalandırarak dünya barış ve istikrarına da önemli katkı sağlamaktasınız. Yoğun bir emek sarf ederek ciddiyet, samimiyet, diyalog ve koordinasyon içerisinde hazırlandığınız bu tatbikatı başarıyla icra etmeniz nedeniyle sizleri en içten duygularla kutluyorum. Tatbikatın planlanmasında, icrasında emeği geçen tüm personele teşekkür ediyorum. Büyük emeklerle hazırlanan ve icra edilen bu tatbikatın son derece başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesinden dolayı başta Deniz Kuvvetleri Komutanı olmak üzere Deniz Kuvvetlerimizin tüm mensuplarını, ayrıca bu tatbikata katılan Kara, Hava ve Sahil Güvenlik mensuplarını şahsım, Genelkurmay Başkanımız, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlarımız adına can-ı gönülden bir kez daha kutluyorum. Pruvanız Neta, Denizleriniz Sakin olsun. Hepinizi pak alınlarınızdan öpüyorum." 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328