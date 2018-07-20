BAKAN AKAR'A 'ESNAF KEBABI' Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Valilik ve belediye ziyaretinin ardından Melikgazi ilçesindeki Camikebir'e gelerek, cuma namazını kıldı. Vatandaşların ilgiyle karşıladığı ve alkışladığı Akar, daha sonra hac malzemeleri satan bir dükkanda, 'esnaf kebabı' adı verilen tulum peyniri, zeytin, karpuz ve sıcak pideden oluşan menünün bulunduğu sofraya oturdu. Bakan Akar, vatandaşların sevgi gösterilerine, bindiği araçtan el sallayarak karşılık verdi.
(Görüntülü) Bakan Akar: Bedelli askerlik ülkemize ve gençlerimize hayırlı olsun (3)
BAKAN AKAR'A 'ESNAF KEBABI' Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Valilik ve belediye ziyaretinin ardından Melikgazi ilçesindeki Camikebir'e gelerek, cuma namazını kıldı. Vatandaşların ilgiyle karşıladığı ve alkışladığı Akar,...
20 Temmuz 2018 Cuma 14:33
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.