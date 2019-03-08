(Görüntülü) Bahçeşehir Koleji'nden Silopi’de 'Mutlu ve Başarılı Çocuk Nasıl Yetiştirilir' semineri

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak),() -ŞIRNAK’IN Silopi İlçesi'nde Dr. Özgür Bolat tarafından velilere yönelik 'Mutlu ve Başarılı Çocuk Nasıl Yetiştirilir' konulu bir seminer verildi.





Bahçeşehir Koleji Silopi Kampüsü'nde düzenlenen seminere, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan, AK Parti Silopi İlçe Başkanı Fatih Bilen, Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş’ın eşi Tuğba Işıktaş, Bahçeşehir Koleji Okulöncesi ve İlkokul Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hale Güneş, Sivil Toplum Dernekleri ve veliler katıldı.





Eğitimci Bilimci Dr. Özgür Bolat, 'mutlu ve başarılı çocuk nasıl yetiştirilir? sorusuna dair velilere önemli bilgiler verdi. Slayt eşliğinde yapılan seminerde mutlu ve başarılı çocuk yetiştirmenin prensiplerini anlatan Bolat, çeşitli tavsiyelerde bulundu ve görüşlerini bildirdi. Bolat, velilere sorular yönelterek seminere dahil olmalarını sağladı.





"SİLOPİ KAMPÜSÜMÜZ İLE GURUR DUYUYORUZ"





Programın sonunda açıklamada bulunan Bahçeşehir Koleji Okulöncesi ve İlkokul Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hale Güneş şu bilgileri verdi:





"Türkiye’de yaklaşık 56 ilde, 125 kampüsümüzle, 75 bin öğrencimizle eğitim öğretim hizmeti yapıyoruz. Silopi bizim için çok önemli. Burada çok güze bir okul oldu. Yaklaşık 11 bin metrekare üzerinde 35 derslikli bir okulumuz oldu. Kurucumuz Mahmut hocamla birlikte Silopi eğitimine katkıda bulunmak üzere öğrencilerimizle buluştuk. BahçeşehirKoleji olarak Türkiye’nin her noktasında kaliteli eğitimi öğrencilerimizle çocuklarımızla buluşturmak için yola çıktık. Silopide bunlardan biridir. Bizim için kıymetli bir yer. Buradaki çocuklarında bu kaliteli eğitimle buluşmasını istedik. Yaptığımız uygulamalarda hem akademik olarak donanımlı öğrenciler yetiştirirken aynı zamanda değerleri ile kültürü ile kendi köklerinden gelen değerlerle özümsemiş bununla beraber yoğrulmuş öğrenciler yetiştirmek hedefimiz. Bu anlamda Silopi kampüsümüzde çok güzel çalışmalara imza atıyoruz. Silopi kampüsümüz fiziki açıdan çok donanımlı laboratuvarları, kodlama robotik etkinlik alanları atölyeleri ile gerçekten dört dörtlük bir kampüs. Bu anlamda gurur duyuyorum. BahçeşehirKolejinin bayrağını da burada uzun yıllar dalgalandırmayı hedefliyoruz."





"EĞİTİMCİLERİMİZİ ANNE-BABALAR İLE BULUŞTURACAĞIZ"





Dr. Özgür Bolat'ın velilerle bir araya geldiği etkinliği de değerlendiren Hale Güneş, "Bu tür etkinliklerimiz devam edecek. BahçeşehirKoleji olarak bulunduğumuz bütün il ve ilçelerde o bölgedeki bütün insanlara hizmet etmeyi amaçladık. Öğretmenlere, eğitimcilere anne ve babaları bilinçlendirmek bu anlamda çocuk gelişimi, okul öncesi eğitim okuldaki çocukların gelişimleri ile ilgili her alanda onlara seminerler yapmaya devam ediyoruz. Silopi’de de bundan sonra üniversitemizin kıymetli eğitimcilerini, anne ve babalarla buluşturmaya devam edeceğiz" diye konuştu.