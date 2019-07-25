Cemil ÖZDEMİR - Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL, ()YENİBOSNA'da devam eden metro inşaatının hemen önünde bulunan caddede çökme meydana geldi. Olay Bahçelievler Yenibosna Nevzat Pisak Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapımı devam eden metro şantiyesinin çalışması sırasında İSKİ’nin borusu patladı. Borunun patlamasıyla yolda büyük bir çökme meydana geldi. Çöken caddede ağaçlar da çukura düştü. Caddenin çökmeden kısa süre önce trafiğe kapatıldığı öğrenildi. Çökmenin meydana geldiği yolda inceleme devam ediyor.
(Görüntülü) Bahçelievler'de caddede çökme (1)
Cemil ÖZDEMİR - Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL, ()YENİBOSNA'da devam eden metro inşaatının hemen önünde bulunan caddede çökme meydana geldi. Olay Bahçelievler Yenibosna Nevzat Pisak Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapımı...
25 Temmuz 2019 Perşembe 11:32
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.