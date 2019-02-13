Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Çağatay KENARLI -/ İSTANBUL , () Bahçelievler'de yapılan incelemede risk taşıdığı belirlenen 7 katlı bina dün akşam boşaltıldı. 24 daireden oluşan ve 45 yıl önce inşa edilen bina belediye ekiplerince mühürlendi. Boşaltılan bina havadan da görüntülendi. Bahçelievler Mahmutbey Caddesi'nde bulunan 7 katlı Birlik Apartmanı, yapılan incelemelerin ardından risk taşıdığı tespit edildi. Riskli bina dün akşam saatlerinde boşaltılarak, belediye ekiplerince mühürlendi. Bina sakinlerinin bir kısmı yakınlarının yanına giderken bir kısmı ise Bahçelievler Belediyesi tarafından öğretmenevinde misafir edildi. 24 daireden oluşan binanın 45 yıllık olduğu öğrenildi. Belediye ekipleri mühürlenen bina çevresinde güvenlik önlemi aldı.
(Görüntülü) Bahçelievler'de boşaltılan 7 katlı bina havadan görüntülendi
Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Çağatay KENARLI -/ İSTANBUL , () Bahçelievler'de yapılan incelemede risk taşıdığı belirlenen 7 katlı bina dün akşam boşaltıldı. 24 daireden oluşan ve 45 yıl önce inşa edilen bina belediye ekiplerince...
13 Şubat 2019 Çarşamba 14:39
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