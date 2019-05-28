(Görüntülü) Bahçelievler'de 11 katlı binanın yıkımı sırasında çökme

Bahçelievler Zeki Karsan Sokak'ta bulunan 11 katlı site 18 Şubat'ta risk taşıdığı gerekçesiyle boşaltılmıştı. 80 daire ve 12 dükkandan oluşan sitede kontrollü yıkım sırasında çökme meydana geldi. Çökme anı çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bahçelievler Zeki Karsan Sokak'ta bulunan 11 katlı site 18 Şubat'ta risk taşıdığı gerekçesiyle boşaltılmıştı. 80 daire ve 12 dükkandan oluşan sitede kontrollü yıkım sırasında çökme meydana geldi. Çökme anı çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.