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(Görüntülü) Bahçelievler'de 11 katlı binanın yıkımı sırasında çökme

BAHÇELİEVLER'de risk taşıdığı gerekçesiyle şubat ayında boşaltılan binada yıkım sırasında çökme meydana geldi. Bahçelievler Zeki Karsan Sokak'ta bulunan 11 katlı site 18 Şubat'ta risk taşıdığı gerekçesiyle boşaltılmıştı....

BAHÇELİEVLER'de risk taşıdığı gerekçesiyle şubat ayında boşaltılan binada yıkım sırasında çökme meydana geldi.

Bahçelievler Zeki Karsan Sokak'ta bulunan 11 katlı site 18 Şubat'ta risk taşıdığı gerekçesiyle boşaltılmıştı. 80 daire ve 12 dükkandan oluşan sitede kontrollü yıkım sırasında çökme meydana geldi. Çökme anı çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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