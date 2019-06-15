(Görüntülü) BAHÇELİ MUHTARLARLA TOPLANTI BULUŞMASINDA KONUŞTU (1) (aktüel)
15 Haziran 2019 Cumartesi 13:16
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1Anne karnında SMA tanısı konulan Ece,...
- 2Anne karnında SMA tanısı konulan Ece,...
- 3Tiyatro sanatçısı Enis Fosforoğlu taburcu...
- 4(Görüntülü) Babalar Günü'nde...
- 5EuroPCR 2019 İnovasyon Gününde Türk...
- 6EuroPCR 2019 İnovasyon Gününde Türk...
- 7Babalar Günü'nde babasına ‘yaşam’...
- 8DMD hastası İsveçli çocuk, tedavi olabilmek...
- 9DMD hastası İsveçli çocuk, tedavi olabilmek...
- 10Güven Sağlık Grubu İcra Kurulu Başkanı...
- 1Adaylar içeride, veliler 30 derece sıcakta...
- 2Annesini sınava yetiştirdi
- 3Ankarada YKS heyecanı
- 4(Görüntülü) Çocuğa cinsel istismarda...
- 5Çocuğa cinsel istismarda aileler gerekli...
- 6Çocuğa cinsel istismarda aileler gerekli...
- 7(Görüntülü) Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde...
- 8Tanzanyalı öğrenci, İletişim Fakültesi...
- 9En fazla kitabı okuyan arkadaşlarına...
- 10Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde mezuniyet...
- 1Tüm Türkiye Emlakjet Kullanarak Dairesini...
- 2"Başarımızın sebebi erişilebilir...
- 3Konut fiyatları yüzde 14 arttı
- 4Kredili konut satışları Kasım'da...
- 5Zeytinburnu'ndaki ambarlar, Hadımköy'e...
- 6Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 7Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 8İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 9Sahibinden Satılık Arsa
- 10Konut Satışları Artarak Devam ediyor
İlgili Haberler
SON DAKİKA
- 1(Görüntülü) Siverek'te arazi kavgası...
- 2(Görüntülü) Mustafa Cengiz: Taraftarın...
- 3Bursasporlu Ertuğrul Ersoy, Lecce yolunda
- 4(Görüntülü) (ÖZEL) Yunus Akgün: Hedefimiz...
- 5Polis, motosikletle sınava yetiştirdi
- 6Hariki hem üretiyor hem de tanıtıyor
- 7(Görüntülü) Kulaklarındaki piercing'leri...
- 8İmamoğlu Beylikdüzü'nde Çerkeslerle...
- 9(Görüntülü) Esenler'de YKS öncesi...
- 10(Görüntülü) Havada ve karada seçim...
- 11Miss Apollon Kraliçesi Rus İgnateva, oldu
- 12Miss Apollon Kraliçesi Rus İgnateva, oldu
- 13(Görüntülü) İSTANBUL - ESENYURT'TA...
- 14Duru Balım'ın Enes Batur'u görme...
- 15Duru Balım'ın Enes Batur'u görme...
- 16(Görüntülü) BAKAN SOYLU: İSTANBUL'U...
- 17(Görüntülü) BAHÇELİ MUHTARLARLA TOPLANTI...
- 18Yolcu minibüsüyle otomobil çarpıştı:...
- 19Yavru leylekler halkalandı
- 20İMAMOĞLU BEYLİKDÜZÜ'NDE ÇERKESLERLE...
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:24
|05:24
|13:09
|17:09
|20:45
|22:35