(Görüntülü) Bahçeli: İstanbul'a Cumhur İttifakı'nın damgasını vuracağımıza inanıyorum (YENİDEN)

Gökhan ÇELİK-Güven USTA-İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL,()-CUMHUR İttifakı'nın İstanbul Yenikapı'da yaptığı mitingde konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Son bir haftaya girdiğimiz seçim sürecinde, 31 Mart'ın öneminin şuuruyla imkanlarımızı sonuna kadar kullanarak sandığa gidip İstanbul'a Cumhur İttifakı'nın damgasını vuracağınıza inanıyorum" dedi.







Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın ardından söz alan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sözlerine mitinge katılanlara teşekkür ederek başladı. Bahçeli, “Bu muazzam toplantıyı düzenleyen herkese teşekkür ediyorum. İstanbul sıradan bir şehrin adı değildir. İstanbul tarihtir. Medeniyettir, kardeşliktir nitekim dünyanın en büyük Türk İslam kentidir. Beşeriyetin gözü İstanbul'un üzerindedir. Mazlumların kulağı İstanbul'a çevriktir. Masumların kalbi İstanbul için çarpmaktadır. İstanbul Kudüs'ün kardeşidir, Üsküp'ten Halep'e Adriyatik'ten Çin Seddine kadar bütün Türk ve İslam yurtlarının son siperidir. Bu siper düşerse Türkiye'miz gider. Bu siper millete teslim olursa muazzez ahlakın muhteşem anıların nice miras ve emanetleri kararır ve körelir. Hükümranlığıyla tarihin rotasını değiştiren yüksek fazilet gücünü İstanbul'dan almıştır." ifadelerini kullandı.















“TÜRK VE İSLAM DÜŞMANLARI ÇEVREMİZDE VIZIR VIZIR GEZİYOR"







Bahçeli, “İstanbul'dan atılacak bir adımın yankısı her taraftan işitilecektir" diyerek, “Cumhur İttifakı olarak bunun bilincindeyiz. Ne var ki, zalimler boş durmuyorlar. Türk ve İslam düşmanları çevremizde vızır vızır geziyorlar. 15 Mart 2019 günü Yeni Zelanda'da Cuma namazı esnasında iki camiye hunharca saldırı düzenlendi. Maalesef 51 din kardeşimiz şehit edildi, 47 din kardeşimiz de yaralandı. Alçak teröristler 630 yıl önceki Kosova Savaşı'nın kinini tutuyorlardı. 330 yıl önceki Viyana Kuşatması'nın öfkesini taşıyorlardı. Yeni Zelanda'yı kana bulayan Vandallar, Müslümanların Avrupa'da ilerleyişinin durdurulduğunu 1288 yıl önceki savaşı hafızalarına kazımışlardı" şeklinde konuştu.















“KÜRDİSTAN DİYE BİR YER ASLA OLMAYACAKTIR"







Bahçeli, “Canilerden birisi Türk milletine açıkça diyor ki, 'Boğaz'ın batı yakasında herhangi bir yerde yaşamayı dener, Avrupa'ya gelirseniz sizi öldüreceğiz. Konstantinapolis'e gelir tüm cami ve minarelerinizi yıkarız. Ayasofya minarelerden kurtulacak ve tekrar Hristiyan şehri olacak' Şu anda boğazın batı yakasındayız, Avrupa kıtasındayız, işte buradayız, Yenikapı'dayız. Ey katiller, gelin de görelim. Gelin de dedeleriniz gibi sizi aynen yerin dibine indirelim. Konstantinapolis diye bir yer yoktur, bununla birlikte Kürdistan diye bir yer asla olmayacaktır." diye konuştu.















“ZALİMLERİN HEDEFİ TÜRKİYE'DİR"







“Camilerimize, minarelerimize, ezanımıza, bayrağımıza, vatanımıza kem gözle bakan kim varsa ya o gözü oyarız ya da o gözün bulunduğu melanet bedeni harabe bina gibi yıkarız." Diyen Bahçeli, “Zalimlerin hedefi Türkiye'dir, Türk milletidir. Hedefteki şehir ise İstanbul'dur. Dün böyleydi yalın gerçeği de budur. Zaman değişir, aktörler farklılaşsa da tehdit aynıdır. Senaryo aynıdır, oyun aynıdır. Hesap aynıdır, komplo aynıdır. PKK, PYD YPG FETÖ'nün kanlı, kahpe ve kiralık tetikçileri olarak seçilmesi vahşetin küresel elebaşlarına nüfuz etmiş, Türk ve İslam düşmanlığının yegane sebeplerinden birisidir. Türk milletini bölmek istiyorlar, böldürtmeyeceğiz." dedi.















“İHANET ÇEMBERİ VE KUŞATMA MUTLAKA KIRILACAKTIR"







Bahçeli, “Burada huzurunuzdan şer ve illete sesleniyorum. Sakın aldanmayın, hesap hatasının bedelini Malazgirt'te İstanbul'un fethinde ödediniz. Müslüman Türk'e kefen biçmenin bedelini Çanakkale'de Anafartalar'da ödediniz. O günkü ruh ölmedi. Bugün burada Yenikapı'da yaşıyor. Hevesiniz boşuna, çabanız beyhudedir. İhanet çemberi ve kuşatma mutlaka kırılacaktır. Türk milleti mutlaka selamete çıkarılacaktır. Zillet ittifakının kumpasları muhakkak çürütülecektir. Haklıyız zafere ulaşacağız" ifadelerini kullandı.















“15 TEMMUZ TÜRKİYE'NİN MİLADIYDI"







15 Temmuz'da destansı bir mücadele verildiğini kaydeden Bahçeli, “15 Temmuz'da 251 kahramanımızın şehadetiyle milletimizin topyekûn direnişiyle engellemiştik. Milli bekamız neredeyse imha olacaktı. Türk milleti az kalsın birbirine düşüp, devletin bölünmez bütünlüğü tasfiye edilecekti. Cumhur İttifakı 15 Temmuz gecesi fiilen kuruldu, 7 Ağustos 2016'da yapılan demokrasi ve şehitler mitingiyle ruhunu kazandı. Bu ruh sayesinde Türkiye'nin önü açıldı. Belirsizliklerin koyu sisi dağıtıldı. Bu ruh sayesinde Türkiye düşmanlarına karşı, müstesna bir iradeyle çok sağlam bir cephe kuruldu. Ekonomik teröre karşı aynı gemiye bindik. Beka düşmanlarına karşı aynı mevziye girdik. Bütün siyasi dürtüleri, dipsiz ve sonuçsuz problemleri geride bıraktık. 15 Temmuz Türkiye'nin miladıydı, yeniden doğumuydu, yeni bir diriliş destanıydı." dedi.















“31 MART SEÇİMLERİ KAZASIZ BELASIZ TEMİN EDİLMELİ"







Terör örgütlerine, döviz çetelerine karşı güç birliğini yapıldığı belirten MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Suriye yanıyordu, Irak ağır sorunlara mahkumdu. Balkanlar bunalımdaydı. ABD etrafımızı mayınlıyor, AB içimizi karıştırıyor, bazı körfez ülkeleri sabrımızı test ediyordu. Ayrı düşemezdik, hesabi davranamazdık. Türkiye'yi heba edemezdik. Önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben demeliydik. Konu vatansa, konu istiklal ve bekaysa nefsimize tutsak olamazdık. Az kazandıran, çok kaybeden çetelesi tutamazdın. İman ve irade varsa ihanet sonuç alamayacak inancıyla kenetlendik, Cumhurun İttifakına fikriyatıyla kucaklaştık. Tehditleri gördük, yeni bir hükümet sistemine acilen ihtiyaç olduğuna karar verdik. Tehlikeleri okuduk, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde uzlaştık. 9 Temmuz 2018'de resmen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş sağlandı. Cumhur İttifakı, 24 Haziran genel seçimlerinden başarıyla çıktı. 31 Mart'ta yeni hükümet sistemiyle çatışmayacak, çelişki yaşamayacak, uyumsuzluk göstermeyecek yerel yönetimlerin tezahürü beka düzeyinde önemlidir. Türkiye'nin yaşamış olduğu karanlık günlerin tekrar etmemesi için 31 Mart seçimleri kazasız belasız temin edilmeli, Cumhur İittifakı'nın duruşuyla temellenmelidir." şeklinde konuştu.















MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, konuşmasını şöyle sürdürdü:







Zillet şemsiyesi altında toplanıp Türkiye'nin kuyusunu kazanlara 31 Mart'ta izin ve icazet asla verilmemelidir. İstanbul'da PKK'ya geçit yoktur. FETÖ'ye müsamaha yoktur. Sözde demokrasi gücü, sözde sandık ittifakı adı altında Zilletin öne çıkmasına asla müsaade verilmemelidir. Zillet İttifakı beladır, Cumhur İttifakı bekadır. Zillet İttifakı çatışma, çürüme ve çözülmedir. Cumhur İttifakı birlik beraberliktir. HDP'nin eş genel başkanı diyor ki, “Ekrem İmamoğlu seçilmişse, bilecek ki 3 milyon Kürdün oyuyla seçilmiştir. Kürtlere rağmen siyaset yapamaz"















İSTANBUL EHLİNE EMANET EDİLMELİDİR







Bu beyanat alçaklıktır. Bu yorum ahlaksızlıktır. Kürt kökenli kardeşlerimizi HDP'nin bindirilmiş kıtası gibi göstermek vatan hainliğidir. Diyarbakır neyse Balıkesir aynısıdır. Şırnak'ta uzatılan el İstanbul'da tutulur. Kürt kökenli kardeşlerimizin hiç kimsenin tasallutuna giremez. Hiç kimse şerefli Kürt kardeşlerimin üzerine oyun kurmasın, zillete ortak olacaklarını düşünmesin. Kürt kökenli kardeşlerimiz bu hain planları alt üst eder. PKK'nın siyasi aparatı HDP'ye şamarı indirir. İnşallah da bunu yapacaklardır. İstanbul ehline emanet edilmelidir. Bunu başaracak isim ise Cumhur İttifakı'nın başkan adayı sayın Binali Yıldırım'dır. Soyadı gibi iş yapan, tevazu sahibi, erdem sahibi, deneyim sahibi, devlet ve siyaset hayatımızda mümtaz bir yeri bulunan sayın Binali Yıldırım İstanbul'un şehremini olmaya hem namzet hem de buna ziyadesiyle layıktır. Kılıçdaroğlu varsın şehir şehir gezip dedikodu yaysın, kötürüm siyasetinden bahsetsin. O konuşacak, Cumhur İttifakı yapacaktır. CHP'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum: Bu Kılıçdaroğlu'nda hayır yoktur, ümit yoktur, gelin birlikte olalım Cumhur İttifakı'nda buluşalım.















BİRLİKTE TÜRKİYE'YİZ, HEP BİRLİKTE İSTANBULUZ







İP'e oy veren kardeşlerim, gelin Cumhur İttifakı'nın yapmış olduğu ahlaklı tarihi ve mücadeleye destek verin. Kürt kardeşlerim, emin olun sizleri bizler kadar seven olmaz. Gelin Cumhur İttifakı'nın gücüne güç katın. Amerika seni benden fazla sevemez. Birlikte Türkiye'yiz, hep birlikte İstanbuluz. Niyet sahibi ayaklarını denk alsınlar. Kuru tehditlere pabuç bırakmayız. Her türlü saldırıyı da anında def ederiz. Kuşatmayı yaratacak, milleti esenliğe çıkaracak irade Cumhur İttifakıdır. Emperyalizmin biçtiği kefeni yırtacak Cumhur İttifakıdır. İstanbul'u daha da güzelleştirecek, yükseltecek sorunlarından kalıcı şekilde kurtaracak değerli şahsiyet Sayın Binali Yıldırım'dır. 39 ilçemizde İstanbullu kardeşlerimizin huzuruna çıkan Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adaylarıdır.







Tuzaklarla dolu engelleri aklımızla birer birer aşıp mutlaka başaracağız. Türkiye'yi Cumhuriyetin yüzüncü yılına ulaştıracağız. Biliniz ki, doğru ittifaktasınız, cumhurun da ta kendisi Cumhur İttifakı'nın nefesisiniz. Her dava arkadaşım da Cumhur İttifakı'nın ilkelerine ulaşma konusunda tam bir uzlaşma ve kararlılık vardır.















İSTANBUL'A CUMHUR İTTİFAKI'NIN DAMGASINI VURACAĞIMIZA İNANIYORUM







Son bir haftaya girdiğimiz seçim sürecinde, 31 Mart'ın öneminin şuuruyla imkanlarımızı sonuna kadar kullanarak sandığa gidip İstanbul'a Cumhur İttifakı'nın damgasını vuracağınıza inanıyorum. Başka Cumhur İttifakı'nın başkan adayı Binali Yıldırım olmak üzere, bütün ilçe belediye adaylarımıza üstün başarılar diliyorum. Sefer sizden, zafer Allah'tan diyorum. Gayret Cumhur İttifakı'ndan takdir de İstanbullu kardeşlerimden olacağını biliyor, buna gönülden inanıyorum. Beka için milli karar, cumhur için istikrar. İstanbul ehline emanet, sizlere güveniyor, İstanbul'a sonsuz muhabbet duyuyorum.