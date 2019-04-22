(Görüntülü) Bahçe kapısına sıkışan köpek kurtarıldı

BODRUM'da, demir bahçe kapısının parmaklıklarına sıkışan 'Zeytin' isimli köpeği itfaiye ekipleri kurtardı. Bitez Mahallesi'ndeki bir villanın bahçesinden dışarı çıkan 'Zeytin' adlı köpek, kapı kapalı olunca parmaklıkların arasında sıkıştı. Başı ve ön ayaklarını dışarı çıkaran köpeğin vücudunun geri kalanı, parmaklıklar arasında kaldı. Zeytin'in kapıda sıkıştığı gören mahalle sakinleri, kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Mahalle sakinleri bunun üzerine, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri özel aletler kullanarak, parmaklık demirlerini genişletti. Sıkıştığı yerden çıkan köpek, rahatladı. Sağlıklı bir şekilde tekrar özgürlüğüne kavuşan köpek, sahibi Gülay Karabacak'a teslim edildi.