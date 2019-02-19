(Görüntülü) Bağışlanan organları nakil bekleyen 4 hastaya umut oldu

Aydın'ın Söke ilçesinde, kullandığı ekskavatörün yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılan ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 38 yaşındaki kepçe operatörü Hikmet Ünsal'ın bağışlanan organları nakil bekleyen 4 hasta için umut oldu.

Evli, 2 çocuk babası kepçe operatörü Hikmet Ünsal, geçen 11 Şubat'ta, saat 10.00 sıralarında, Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışırken kullandığı ekskavatörün uç kısmının yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan Ünsal, ekskavatörün üzerinden düştü. Diğer işçiler, durumu jandarma ve 112 ACil Servis'e bildirdi. Sağlık ekipleri, kalbi durduğu belirlenen Ünsal'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kalp masajı yapılan Ünsal'ın duran kalbi tekrar çalıştırıldı. Nabzı atmaya başlayan Ünsal, ambulansa alınarak Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, Ünsal'ın burada bir kez daha duran kalbi, doktorların müdahalesiyle bir kez daha çalıştırılıp yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Burada 8 gündür yaşam mücadelesi veren Ünsal'ın, bugün saat 03.00 sıralarında, beyin ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Doktor Nazan Çay, Ünsal'ın ailesini organ bağışı konusunda bilgilendirdi. Ailesinin onay vermesi üzerine Ünsal'ın bağışlanan organlarından kalp, karaciğer ve böbrekleri ameliyatla alındı. Ünsal'ın karaciğeri, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi, kalbi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, böbreklerinden bir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, diğeri ise Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki nakil bekleyen uygun hastalara nakledilmek üzere gönderildi.

"CANLI VERİCİ BULMAK ZOR"

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Doktor Nazan Çay, Ünsal'ın ailesine duyarllıkları nedeniyle teşekkür edip, "Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de canlı verici bulmak çok zor. Onun için toplumun bu konuda bilinçlendirilmesi çok önemli. Bu konuyla ilgili olarak hasta yakınlarının özverisine ve hassasiyetine ihtiyacımız var. Ünsal'ın bağışlanan karaciğeri Aydın'daki bir hastamıza, kalbi ve böbrekleri de İzmir'deki 3 hastamızın umut oldu. Hasta yakınlarına gösterdikleri duyarlılık nedeniyle şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Öte yandan, Ünsal'ın cenazesinin Efeler ilçesinin kırsal Kızılcaköy Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.