(Görüntülü) Bağımsız aday olamayınca evraklarını yaktı

ANTALYA’nın Gazipaşa ilçesinde bağımsız belediye başkan adaylığı için çalışan Mehmet Yılmaz (54), gereken parayı yatıramayınca aday olamadı. Adliye binası önünde evraklarını yakan Yılmaz, “Bana 'destek olacağım' deyip de beni bu davamda tek başıma bırakanlara hakkımı helal etmiyorum. Adaylık ücreti olan 1240 lirayı yatıramadığım için çekiliyorum" dedi.



Gazipaşa Çobanlar Mahallesi’nde oturan, evli ve 1 çocuk babası Mehmet Yılmaz, belediye başkan adaylığı başvuru süresinin dolmasına dakikalar kala İlçe Seçim Kurulu’nun bulunduğu adliye binası önüne geldi. Adaylık evraklarının bulunduğu dosyayı çıkaran Mehmet Yılmaz, çakmakla evrakları yakmak için uzun süre uğraştı. Evrakları yakmayı başaramayan Mehmet Yılmaz, daha sonra evrakları yırtarak yere attı. Yılmaz bir süre sonra yerdeki evrakları tutuşturmayı başardı ve eylemine son verdi.



‘HAKKINIZI HELAL EDİN’



Yaklaşık 2 yıl önce bağımsız belediye başkan adayı olduğunu açıkladığını ve seçim çalışması yürüttüğünü belirten Yılmaz, "Bana 'destek olacağım' deyip de beni bu davamda tek başıma bırakanlara hakkımı helal etmiyorum. Ben kaybetmedim. Benim esnafım, çiftçim, gençlerim kaybetti. Gazipaşa’ma her şey helal olsun. Sizleri hiçbir zaman unutamam. Gazipaşalı halkım, esnafım, çiftçim, öğrencilerim, gençlerim sizleri seviyorum. Herkese Allahaısmarladık. Adaylık ücreti olan 1240 lirayı yatıramadığım için çekiliyorum. Hakkınızı helal edin. Üzülüyorum söz verdim" dedi.