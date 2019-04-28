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(Görüntülü) Bağımlılığa dikkat çekmek için pedal çevirdiler

ERZURUM'da Yeşilay Derneği'nin bağımlılığa dikkat çekmek için düzenlediği etkinliğe katılan 200 çocuk ve genç bisiklet sürdü. Türkiye genelinde 50 ilde organize edilen bisiklet turu için Erzurum'da hazırlıklar sabah saatlerinde...

ERZURUM'da Yeşilay Derneği'nin bağımlılığa dikkat çekmek için düzenlediği etkinliğe katılan 200 çocuk ve genç bisiklet sürdü. Türkiye genelinde 50 ilde organize edilen bisiklet turu için Erzurum'da hazırlıklar sabah saatlerinde başladı. Atatürk Üniversitesi Rektörlük bahçesinde etkinliğe katılan çocuk ve gençlere bisikletleri teslim edildi. Bahçede tur için hazırlanan gençler, selfie çekmeyi de ihmal etmedi. 200 kişiye bisiklet dağıtımının ardından kısa bir açıklama yapan Yeşilay Derneği Erzurum Şube Başkanı Salih Kaygusuz, bağımlılığa dikkat çekmek için bu etkinliğin düzenlendiğini bildirdi. Kaygusuz, "Sporun olduğu yerde bağımlılık olmaz. Sporla birlikte bağımlılıkla mücadele konusunda çok ciddi başarılar elde ediliyor. Sporla bağımlılık yan yana durmuyor. Biz de bu maksatla halkımıza spor yapmaları hususunda farkındalık, bilinç oluşturmak ve dikkat çekmek için bu faaliyeti yapıyoruz" dedi. Etkinliğe katılan vatandaşlar, Üniversite kavşağı ve Cumhuriyet Caddesi'nden geçerek Yakutiye Medreresi'nin önünde turu tamamladı. Gezinin ardından Yeşilay Derneği, katılımcılara sucuk ekmek ve meyve suyu ikram etti.

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