(Görüntülü) Bağcılar'da tekstil atölyesinde yangın

Alper KORKMAZ/İSTANBUL -BAĞCILAR'da bulunan tekstil atölyesinin deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle atölyenin deposunda maddi hasar meydana geldi.



Bağcılar, 2610 sokakta bulunan 3 katlı bir tekstil atölyesinin kartonların depolandığı alanında saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çalışanların fark etmesi üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri depoda çıkan yangına müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında yaralı veya can kaybı yaşanmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.