(Görüntülü) Bağcılar'da Gölbe Bayramı ve Hıdrellez kutlandı

İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,()-1924 yılında imzalanan Lozan Antlaşması ile Yunanistan'dan gelip Bağcılar'a yerleşen Lozan mübadillerinin torunları, ateşin üstünden atlayıp mısır kaynatarak Gölbe Bayramı'nı ve Hıdrellezi kutladı.



95 yıl önce Yunanistan ile imzalanan Lozan Antlaşması kapsamında 286 hane, Drama Sarı Şaban bölgesi Naibli Köseler Köyü'nden eski adıyla Kalfa köyü olan ve şuanda yaşamış oldukları Bağcılar Mahmutbey Mahallesi'ne yerleştirilmişti. Mübadil torunları, baharın gelişini ata yadigarı eski bayramlarından biri olan Gölbe Bayramı ile kutladı. Kutlama, Lozan Mübadilleri Derneği'nin organize ettiği etkinlik kapsamında Mahmutbey Köyiçi'nde yapıldı. Düzenlenen etkinliğe, Bağcılar Belediye Başkan yardımcısı Şahin Köse ve Yunanistan'dan gelen mübadillerin torunları katıldı.



Etkinlik kapsamında ilk olarak kazanlarda 'gölbe' adı verilen mısır kaynatıldı. Çocuklar için palyanço getirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan kutlamada daha sonra yöresel oyunlar oynandı ve ikramlar yapıldı.







5 MAYIS BİZİM BURAYA İSKANIMIZIN DA YILDÖNÜMÜ



Mahmutbey Selanikliler Derneği Başkan yardımcısı Koray Çapa, “Bu Hıdrellez şenliğini 3 yıldır yapıyoruz. 90'lı yıllarda bu gelenek kaybolmuştu. Herkes kendi evinde yapıyordu. Ayrıca 5 Mayıs bizim buraya iskanımızın da yıldönümü. Tencerelerde mısırlar haşlanıyor. Mısır'a bizde gölbe dedikleri için Gölbe bayramımızı da kutluyoruz. Mısır kaynatıyorlar. Ateş Hıdrellezin olmazsa olmazı. Birazdan ateşimizi yakacağız. Ateşten atlayıp dileklerimizi tutacağız, evlere ısırgan otu asacağız" diye konuştu.





HIDRELLEZ ATEŞİ YANDI



Açılış konuşmalarının ardından haşlanan mısırlar dağıtıldı. Ardından Hıdrellez ateşi yakıldı. Hıdrellez ateşini Bağcılar Belediye Başkan yardımcısı Şahin Köse ve beraberindekiler yaktı. Kutlamaya katılanlar sırayla ateşin üzerinden atladı.



Mübadil torunu Fatma Akay Hıdrellez için buraya geldiğini ve çocukları çok sevdiğini belirtti.



Hıdrellez ve Gölbe Bayramını kutlamaya başka bir yere gitmediklerini söyleyen başka bir mübadil torunu Neşe Sunay, “Her şeyimiz burada. Eğlencemiz var. Mısır'ımız var. Her şey var. Birazdan oyun da başlayacak. Her yıl ayın 5'inde Hıdrellez kutlamaya Edirne'ye gidiyorduk. Ateş yakıyorlardı. Burada da yanıyor. Gitme ihtiyacı duymadık" dedi.



Mübadil torunu Alev Sarp ise, “Çocuklarımı buraya getirdim. Bu ortamı bilsinler, öğrensinler diye. 6 yıldır köyüme gelmiyorum" şeklinde konuştu.