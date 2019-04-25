(Görüntülü) Bağcılar'da 6. kattan düşen kişi hayatını kaybetti
BAĞCILAR'da 7 katlı binanın 6. katından düşen genç hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre İsrafil Erol (30) sabah saatlerinde Demirkapı Mahallesi, Osmanoğlu Caddesi'ndeki evlerinin penceresinden aşağı düştü. Henüz bilinmeyen bir...
25 Nisan 2019 Perşembe 09:35
BAĞCILAR'da 7 katlı binanın 6. katından düşen genç hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre İsrafil Erol (30) sabah saatlerinde Demirkapı Mahallesi, Osmanoğlu Caddesi'ndeki evlerinin penceresinden aşağı düştü. Henüz bilinmeyen bir nedenle aşağıya düşen Erol'u, yatağında göremeyen annesi pencereden aşağı bakınca korkunç manzarayla karşılaştı. Oğlunun yerde kanlar içinde hareketsiz yattığını gören anne ve çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Erol'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri bina önüne güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu. İsrafil Erol'un psikolojik tedavi gördüğü öğrenilirken, polis ekipleri intihar ihtimali üzerinde duruyor.
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