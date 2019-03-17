(Görüntülü) Bağcılar'da '18 Mart 1915 Platosu' açıldı

İSTANBUL, () -Bağcılar Belediyesi Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yılında Çanakkale Savaşı'nda yaşanan direniş öyküsünü anlatan '18 Mart 1915 Platosu'nun açılışını yaptı. Törende konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Gelecek nesiller için bizim en güzel örneğimiz Çanakkale'dir" dedi. Çanakkale Zaferi’nin 104'üncü yılı, Bağcılar Belediyesi’nin 17-20 Mart tarihleri arasında düzenleyeceği bir dizi sosyal ve kültürel etkinlikle kutlanıyor. Bu kapsamda Kirazlı Metro İstasyonu Etkinlik Alanı’na '18 Mart 1915 Platosu' kuruldu. Toprakla oluşturulan cephelerde aralarında 6 metrelik mesafe bulunan siperlerle yaşanan savaş birebir canlandırıldı. Oyunda temsili olarak toplar, tüfekler ve atlı süvariler yer aldı. Platoda Çanakkale Savaşı’ndan günümüze ulaşan savaş malzemeleri de sergilendi. "GELECEK NESİLLER İÇİN BİZİM EN GÜZEL ÖRNEĞİMİZ ÇANAKKALE'DİR" Platodaki etkinliklerin 3 gün süreciğini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Bu yıl platonun 10'uncusunu yapıyoruz. Çanakkale Savaşları'nın canlandırıldığı, gelecek nesillere aktarılması, yaşatılması adına yaptığımız bir etkinlik. Etkinlik, seçim dolayısıyla 3 gün sürecek. Çanakkale bugün dünya üzerinde yaşayan tarih olarak birinci sırada yer alan savaşlardan bir tanesi. Bizim için çok ama çok önemli. Özellikle ülkemizde barış ve huzura çok daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde Sünni'si, Alevi'si, Kürt'ü, Türk'ü kol kola mücadele eden dedelerimiz bugün orada kucak kucağa yatıyorsa bu vatan, bayrak ve ezan için ortak paydada buluştuklarındandır. Gelecek nesiller için bizim en güzel örneğimiz Çanakkale'dir" diye konuştu. "ÇANAKKALE DESTANI GELECEK NESİLLERE ÖRNEK OLACAK" Çanakkale'de ecdadın her yönüyle destan yazdığını vurgulayan Çağırıcı, "Bayat ekmekler ve hoşaf suyuyla karınlarını doyururken yanlış anlaşılmasın diye taze ekmekleri yaralı düşman askerlerine veren Mehmetçik orada destan yazmıştır. Bir daha böyle bir şey yaşamak istemiyoruz. Geleceğe aktarılacak ve kıyamete kadar baki kalacak o destan, inşallah gelecek nesillere de örnek olacaktır" ifadelerini kullandı. "ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ" Çağırıcı, "Bugüne kadar Bağcılar'dan 150 bin hemşerimiz Çanakkale'ye rehber eşliğinde gidip oraları gördü, yaşadı. İlçemizde Çanakkale ile ilgili panoramik müze inşa ettik. İnşallah yeni süreçte de çok daha güzel projelerle ecdadımızın izinde, nesiller boyu aktarılacak güzel eserler bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz. Program sırasında tiyatro oyuncuları, askerlerin anneleri tarafından cepheye uğurlanışını, komutanları tarafından karşılanışı ve büyük zaferin kazanılmasında önemli rol oynayan Seyit Onbaşı’nın topu kaldırışı da mizansen olarak canlandırıldı. Bağcılar Belediyesi Bilgi Evlerinde eğitim gören öğrenciler, etkinlikte hem 'Çanakkale Türküleri'ni seslendirdi hem de semazen ve mehteran gösterimi yaptı. Platoda 17-20 Mart tarihleri arasında her gün 11.00, 13.00, 15.00 ve 17.00 saatlerinde etkinlikler devam edecek.