(Görüntülü) Babası evi terk eden 14 yaşındaki Azad, iki işte birden çalışıyor

MARDİN'in Derik ilçesinde, babası 10 yıl önce başka bir kadınla evlenerek evi terk eden 14 yaşındaki Azad Tekin, yaşıtları tatil yaparken kendisi günde 2 iş birden yapıyor. Sabah sebze halinde çalışan Azad Tekin, öğleden sonra ise ayakkabı boyacılığı yapıyor. Derik ilçesi Cevizpınar Mahallesi'nde yaşayan Azad Tekin, yaşıtları tatile giderken, kendisi aile bütçesine katkıda bulunmak için günde iki iş birden yapıyor. Azad, sabah annesi Hamdiye Tekin ile birlikte sebze haline giderek sebze satıyor. Anne ve oğlu, öğleye kadar işlerini bitiriyor. Azad Tekin, öğleden sonra ayakkabı boyacılığı yaparken, annesi ise evde temizlik yapıp yünlü yorgan dikerek geçimini sağlıyor. Babasının 10 yıl önce annesini terk ettiğini belirten Azad Tekin, "Ben 8'inci sınıfa geçtim. Yokluk içinde geçiyor hayatım. Ben de annem ve kardeşlerime yardımcı olmak için sabahları sebze haline gidiyor, sebze satıyorum. Bunu bitirdikten sonra da öğlen eve geliyorum. Öğlen yemeği yedikten sonra bu kez boya sandığımı alarak ayakkabı boyacılığı yapıyorum. Günlük yaklaşık 15-20 lira kazanıyorum. Okuluma devam edip, doktor olmak istiyorum. Bunun için de iyi bir okula gitmem gerektiğini biliyorum. Ama imkanlarımız el vermiyor. Her şeye rağmen doktor olmak için elimden geleni yapacağım" dedi. Eşiyle, görücü usulü ile tanıştıklarını ve resmi nikahlı olduklarını anlatan 6 çocuk annesi Hamdiye Tekin de kocasının başka bir kadınla on yıl önce kaçtığını söyledi. 6 çocukla ortada kaldığını anlatan ve Türkçe bilmediği için Kürtçe konuşan anne Tekin, şunları söyledi: "45 yaşında, 6 çocuğum var. 25 yıllık resmi nikahlı evliyim. Buna rağmen kocam beni ve çocuklarımı on yıl önce terk ederek, başka bir kadınla, başka bir şehirde yaşamaya başladı. On yıldan beri hayat mücadelemi onurlu bir şekilde veriyorum. Kaldığım ev anneme ait. 20 yaşındaki oğlum, çalışmak için batı illerine gitmiş. 17 yaşındaki kızım Dilek de yaşadığımız ekonomik nedenlerden dolayı psikolojik destek alıyor. Ben de şeker ve kalp hastasıyım. Ama, bugüne kadar onurlu bir şekilde çalışarak helal para kazandım. Çocuklarıma gücüm yettiği kadar baktım. Azad 8'inci sınıfa gidiyor. Okulda da çok başarılı. Okullar kapandığından beri o da benimle birlikte sabah erken kalkıyor. Birlikte sebze haline gidiyoruz. Burada sebze satıyoruz. Öğlen eve geliyoruz yemek yedikten sonra Azad, ayakkabı boyacılığı yapıyor. Ben de artık gündelik ne iş olursa onu yapıyorum. Çocuklarımın daha iyi şartlarda yetişmesini, eğitim almasını istiyorum. Bunun için devlet büyüklerimizden yardım istiyorum. Malım yok, mülküm yok. Oğlum doktor olmak istiyor. Bu şartlarda çok zor görünüyor. Devletimizin bize yardım etmesini istiyorum."