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(Görüntülü) Babaları ölen, anneleri cezaevinde olan 3 kardeşe muhtar sahip çıktı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde babalarını yaklaşık 40 gün önce kaybeden, anneleri ise cezaevinde olan 3 kardeşe mahalle muhtarı Selim Genç, destek oluyor.  İlçenin Esentepe Mahallesi'nde yaşayan Kader (17), Doğan (15) ve Rojbin Koyu (12)...

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde babalarını yaklaşık 40 gün önce kaybeden, anneleri ise cezaevinde olan 3 kardeşe mahalle muhtarı Selim Genç, destek oluyor. 
İlçenin Esentepe Mahallesi'nde yaşayan Kader (17), Doğan (15) ve Rojbin Koyu (12) kardeşlerin  anneleri Sera Koyu (48), 2 yıl önce bir suçtan cezaevine girdi. Çocuklar hasta olan babaları Kazım Koyu ile birlikte yaşamaya başladı. Ancak çocuklar 40 gün önce de kanser hastası olan babalarını kaybetti. Annesiz ve babasız zor günler geçirmeye başlayan çocukların yardımına Mahalle Muhtarı Selim Genç koştu.
Kapalı cezaevinden, Sivas Açık Cezaevi'ne geçen ve kocasının ölümünden dolayı izinli olarak evine gelen Sera Koyu, çocuklarının ortada kaldığını belirterek, yardım istedi. 
Kardeşlerine bakmaya çalışan lise 2'nci sınıf öğrencisi Kader Koyu, annesiz ve babasız yaşamanın zor olduğunu belirterek, Kız kardeşim Rojbin 5'inci sınıfa, erkek kardeşim Doğan ise lise 1'e gidiyor. Babamızı da kaybettikten sonra çaresiz kaldık. Bize mahallemizin muhtarı bakıyor. Onların evinde yaşıyoruz. İzinli olarak yanımıza gelen annem yine cezaevine gidecek. Babamız da vefat ettikten sonra tutunacak dalımız kalmadı. Annemizin serbest bırakmasını istiyoruz dedi.

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