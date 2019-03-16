(Görüntülü) Babaannesinin vasiyeti üzerine yeni aldığı traktörle mezarına gitti

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, () - KIRIKKALE'de, çiftçi İbrahim Karakuş (40), 15 yıl önce yaşamını yitiren babaannesi Hacı Döndü Karakuş'un (90) mezarına, vasiyeti üzerine yeni aldığı traktör ile gitti. Karakuş, "'Eğer bir gün sıfır motor alırsan, ben göremezsem mezarıma getir' vasiyetinde bulundu. Ben de sözümü yerine getirdim" dedi. Keskin ilçesinde yaşayan, evli ve 2 çocuk babası İbrahim Karakuş'un babaannesi Hacı Döndü Karakuş, 2004 yılında yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları sonucu hayatını kaybetti. Ölmeden önce torunu İbrahim Karakuş'a, ikinci el traktör alırken, biriktirdiği parayı vererek, destek olan Hacı Döndü Karakuş, "Eğer olur da bir gün sıfır motor alırsan, ben göremezsem motoru aldığın gün eve gitmeden, mezarıma getir" vasiyetinde bulundu. Önceki gün 130 bin TL'ye sıfır traktör alan İbrahim Karakuş, babaannesinin vasiyetini yerine getirdi. Karakuş, yeni aldığı traktörüyle babaannesinin mezarına gitti. Traktörü mezarın yanına park eden Karakuş, "Babaanne Allah razı olsun. Vasiyetini yerine getirdim. İnşallah traktörümü görmüşsündür" diyerek, dua etti. İbrahim Karakuş, babaannesinin zor şartlarda, tarlada hayvanlarla çift sürdüğünü söyledi. İlk traktörü babaannesinin yardımıyla aldığını anlatan Karakuş, "Babaannem vasiyet etmişti. 'Eğer olur da bir gün sıfır motor alırsan, ben göremezsem, motoru aldığın gün eve gitmeden, mezarıma getir' demişti. O nedenle babaanneme getirip, motoru göstermek istedim. Babaannemin emeği bizlerde çok. Bunu herkes biliyor. Nurlar içerisinde yatsın. 15 yıl sonra babaannemin vasiyetini yerine getirmekten çok mutluluk duyuyorum" dedi.