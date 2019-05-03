(Görüntülü) Baba ve kızı aynı üniversiteden mezun oldu

BİNGÖL’de yerel gazetecilik yapan Galip Akengin (47), kızı Rabia Akengin (22) ile Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'ndan mezun oldu.



Daha önce bazı nedenlerden yarıda bıraktığı eğitimine devam etmek isteyen Galip Akengin, sınavda aldığı puanla 2 yıl önce Bingöl Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü'ne, kızı ise aynı üniversitenin Sağlık Yöneticiliği Bölümü'ne kayıt yaptırdı. Baba ve kızı aynı sıralarda oturmasalar da aynı üniversitede eğitimlerini tamamlayarak mezun oldu. Bingöl Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda düzenlenen mezuniyet töreninde baba ve kızına diplomaları verildi.



Üniversite hayaline kızıyla aynı üniversitede ulaşmanın mutluluk duyduğunu anlatan Galip Akengin, “Ailem için özel bir gün oldu. İmkanımız olmadığı için zamanında okuyamadık. Bingöl Üniversitesi'nin kurulmasıyla imkanlar oluştu. Oğlum da Fırat Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü'nden mezun oldu. Biz üçümüz beraber sınava girmiştik. Şimdi ise kızımla beraber aynı üniversitedeyim ve beraber mezun olduk. Gerçekten bu benim için çok güzel bir duygu" dedi.



Rabia Akengin ise babasıyla aynı dönemde öğrenci olmanın güzel bir an olduğunu ifade ederek, “Bizim için güzel bir an oldu. Hala kızlarını okula göndermeyen aileler var. Biz de bunlara örnek olmak istedik, hem beraber okuduk, hem beraber çalıştık, beraber sınavlara hazırlandık ve beraber mezun olduk. Umarım bundan sonrada daha güzel başarılara da adım atarız" diye konuştu.