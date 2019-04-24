(Görüntülü) Baba- kız 23 Nisan'da birlikte haber sundu

DENİZLİ'de yerel yayın yapan bir televizyon kanalının ana haber spikeri Murat Acar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kızıyla birlikte haberleri sundu. Ulu Önder Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için dün birçok makam, bir süreliğine temsili olarak çocuklara bırakıldı. Yerel bir televizyonun ana haber spikeri olan Murat Acar da görevini bir süreliğine, kızı 11 yaşındaki Güneş Derin'e bıraktı. Pamukkale Eğitim Vakfı Ortaokul 5'inci sınıf öğrencisi Güneş Derin Acar, canlı yayında haber bülteninin açılışını yapıp, bayram haberini sunduktan sonra sunuculuk görevi babasına devretti. Canlı yayında başarılı bir performans gösteren Güneş Derin Acar, beğeni topladı.