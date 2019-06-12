(Görüntülü) Baba ile oğluna ölüm tuzağı kuran 4 kişi adliyede

FRANSA'dan tatil için memleketleri Denizli'ye gelen Osman Kurt'u (60) döverek öldürdüğü, oğlu Özgür Kurt'u (40) ise ağır yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Olay günü araçlarının arızalandığı söyleyip, gözetleme yapan şüphelilere, Osman Kurt'un kardeşi Kemal Kurt'un, evinde kahvaltı ikramında bulunduğu ortaya çıktı. Fransa'nın Lille şehrinde yaşayan Osman Kurt, bir süre önce tatil için ailesiyle birlikte memleketi Denizli'nin Bekilli ilçesine geldi. Osman Kurt, 6 Haziran Perşembe günü saat 10.00 sıralarında, yakınlarına, jandarma karakoluna ifadeye çağrıldıklarını söyleyip, oğlu Özgür Kurt'un kullandığı otomobille yola çıktı. Ancak Kırsal Çamköy Mahallesi çıkışına geldikleri sırada otomobilin yolu, bir grup tarafından kesildi. Baba ve oğlu, otomobilden indirilip, öldüresiye dövüldü. Saldırganlar kaçarken, Özgür Kurt, cep telefonundan 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Osman Kurt, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Özgür Kurt'un da durumunun ağır olduğu belirtildi. SALDIRGANLAR, BABA- OĞULUN DARBETTİĞİ KADININ YAKINLARI Yapılan araştırmada, baba ve oğlunun ifadeye çağrılmadığı, saldırganlar tarafından tuzağa düşürüldüğü ortaya çıktı. Jandarma ekipleri, öldürülen Osman Kurt ile oğlunun, olaydan 1 gün önce ziyaret için gittikleri özel yaşlı bakımevinde bir kadın görevliyi darbettiklerini belirledi. Saldırganların da darbedilen kadının yakınları olduğu tespit edildi. Kimlikleri belirlenen şüpheliler Aykut K. (25), babası Ali. K. (55), arkadaşı Serdar K. (25) ve dayısı Erkan Ç. (35), dün Pamukkale ilçesindeki evlerine jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. KARDEŞİNİN EVİNDE KAHVALTI VE GÖZETLEME YAPTILAR Olay günü Çamköy Mahallesi'ne gelen 4 şüphelinin, saldırıdan birkaç saat önce Osman Kurt'un kardeşi Kemal Kurt'un evininin önünde otomobilde beklediği tespit edildi. Kemal Kurt’un, araçlarının arıza yaptığını söyleyen şüphelilere yardımcı olup misafirperverlik göstererek kahvaltı ikramında bulunduğu belirtildi. Şüphelilerin Kemal Kurt'un evinin önünden, Osman Kurt'un evini gözledikleri saptandı. 3 OTOMOBİLLE YOLU KESMİŞLER Kemal Kurt'un evinden ayrılan saldırganların telefonla aradıkları Osman Kurt ve oğlu Özgür Kurt'u, kendilerini jandarma gibi tanıtarak, ifade için karakola çağırdıkları, plakaları sökülmüş 3 ayrı otomobille yollarını kesip, olayı gerçekleştirdikleri tespit edildi. Jandarmadaki sorguları tamamlanan 4 kişi, bugün adliyeye sevk edildi.