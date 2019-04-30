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(Görüntülü) Azez'de TSK konvoyuna saldırı: 1 şehit, 3 yaralı

SURİYE'nin Azez kentinde, üs bölgesine giden Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) konvoyuna PKK/PYD'li teröristler tarafından havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 asker şehit oldu, 3 asker hafif yaralandı. Saldırının ardından...

SURİYE'nin Azez kentinde, üs bölgesine giden Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) konvoyuna PKK/PYD'li teröristler tarafından havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 asker şehit oldu, 3 asker hafif yaralandı. Saldırının ardından sınır hattında ve üs bölgesinde bulunan birlikler, teröristlerin bulunduğu alanı ateş altına aldı. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarıyla terör örgütlerinden arındırılan Azez ile Afrin arasındaki üs bölgesine giden TSK konvoyuna, öğle saatlerinde Maranez köyü yakınlarında PKK/PYD'li teröristler tarafından havan saldırısı düzenlendi. Saldırıda 1 asker şehit oldu, 3 asker hafif yaralandı. TSK birlikleri saldırıya anında karşılık verdi. Azez ve Afrin bölgesindeki üsler ile Kilis sınırında konuşlu birliklerden, saldırının yapıldığı Minnag bölgesinde bulunan teröristler, topçu atışlarıyla vurulmaya başlandı. Saldırıda şehit olan askerin cenazesi ile yaralanan askerler de bölgeden tahliye edilerek Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçirilerek Kilis Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı. Yaralı askerler tedaviye alınırken, şehit askerin cenazesi de morga konuldu.

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