(Görüntülü) Ayvalık’ta mor salkım güzelliği

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi, çiçek açan mor salkım ağaçlarıyla birlikte renkli bir görünüme büründü. Ayvalık sokaklarıyla özdeşleşen mor salkımlar, kente bahar kokusu veriyor. Mor salkımlar, Ayvalık’ın tarihi siluetine doğal güzellik katıyor. Kafe işletmecisi Aydın Böke, mor salkımların bölgenin sembol bitkilerinden bir tanesi olduğunu belirterek, "Ayvalık’ta zamanında tüm sokaklarda çok yaygınmış. Ama sonradan kesile kesile çok azalmış. Keşke eskisi gibi kalsaydı ve her taraf mor çiçeklerle donansaydı. Komşumuz Midilli Adası’nda hala tüm sokakları kaplayacak şekilde çok yaygın ve güzel bir görüntü yaratıyor. İnşallah ileride bizim de tüm sokaklarımız da aynı şekilde mor salkımlar yaygınlaşır" dedi. Zeytinin nefti yeşili ve Ege’nin mavi-turkuaz renkleriyle çevrili Ayvalık, bahar geldiğinde yeni renklerle donanıyor. Eflatun renkli çiçekleri, hoş kokusu, bambaşka güzellikteki görüntüsü ile mor salkımlar, Ayvalık’ın tarihi siluetine doğal güzellik katıyor. Kentte Arnavut kaldırımlarla bezeli, tarihi evlerin beklediği sokaklarda, pek çok evin bahçesinde ağaçlara ve duvarlara sarılmış, kimi sokaklarda yeşil-eflatun bir gölgelik oluşturmuş mor salkım, kente gelenlerin ilgisinden payını alıyor. Sarmaşık türünden bir ağaç olan, rüzgâr seven, salkımlar halinde mor, beyaz, krem, mavi ve pembe gibi renkli çiçekleri olan mor salkım, rüzgârlar kenti Ayvalık’a yakışıyor. Şelale gibi gürül gürül akan bir coşku, baharda mor salkımlarla Ayvalık’a taşınıyor. Tarihi kahveleri ve yeni açılan lokanta ve kafeleri ile Ayvalık’ın yeni cazibe noktası olan Macaron’un yanı sıra Fevzi Paşa-Vehbibey Mahallesi’nde mor salkım altında oturulduğunda, eflatun gölgeler sunuyor, huzur ve keyif veriyor. NİSAN-MAYIS TAM ZAMANI Mor salkımlar köşe bucak ekilmeye devam ederken, dar sokaklarda gölgelik oluşturmak amacıyla binalar arasına tel veya ip gerilerek sarması ve sokağın üstünü kaplaması sağlanıyor. 20 metreden fazla uzayan, 70-80 sene ömrü olan mor salkım, çiçeklerini ilkbahar ortasında açmaya başlıyor. Nisan ve Mayıs aylarında en verimli dönemini sergileyen mor salkım, yapraklarından önce çıkardığı çiçeklerini uzun süre koruyor. Anlamı sabır, zariflik ve onurlu olmayı ifade eden mor salkımın romantik hikayesi 1800’lü yılların başlarına dayanıyor. Kafe işletmecisi Aydın Böke, mor salkımların bölgenin sembol bitkilerinden bir tanesi olduğunu belirterek, "Ayvalık’ta zamanında tüm sokaklarda çok yaygınmış. Ama sonradan kesile kesile çok azalmış. Keşke eskisi gibi kalsaydı ve her taraf mor çiçeklerle donansaydı. Komşumuz Midilli Adası’nda hala tüm sokakları kaplayacak şekilde çok yaygın ve güzel bir görüntü yaratıyor. İnşallah ileride bizim de tüm sokaklarımız da aynı şekilde mor salkımlar yaygınlaşır. Biz elimizden geldiğince mor salkımlara iyi bakıyoruz. Budamasını yapıyoruz. Yayılması için çelik halatlarla sokağımıza doğru yönlendirmeye çalışıyoruz. Çok da güzel bir görüntü sağlıyor. Özellikle yaz aylarında serinleyecek bir nokta yaratıyor. Biz mor salkımları çok seviyoruz" dedi. Lokanta işletmecisi Mevce Dilara Toprak ise, yaklaşık 5 yıl önce Ayvalık’ta hizmet vermeye başladıklarını belirterek, "Mor saklıları çok sevdiğimiz için burada bir mekan tuttuk. Baharı coşkuyla karşıladığımız bir çiçek olarak görüyoruz. Zaten en sevdiğim çiçeklerden birisi. Gücün ve bereketin rengidir mor. Bunların korunması ve bakıma alınması için Ayvalık belediyesinden destek bekliyoruz. Ayvalık’ı güzelleştirmek adına biz de elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.