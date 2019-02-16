(Görüntülü) Ayvalık’ın nergis dolu Çiçek Adası

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinin, 22 adasından biri olan Çiçek Adası'nda her yıl aralık ile mart ayları arasında yetişen nergis, görsel şölen sunmanın yanı sıra ev ve iş yerlerinin masalarını süslüyor. Üzerinde 2 bin zeytin, 3 bin çam ve muhtelif meyve ağaçları bulunan, 267 bin metrekare yüzölçümüne sahip olan Çiçek Adası, Katrinli, Katerin ve Hatırlı ailelerinin özel mülkü. Ana karadan 600 metre açıkta bulunan Çiçek Adası’nda aralık ayında boy vermeye başlayan nergis çiçeklerinin ‘Koyun gözü’ cinsi olduğu belirtiliyor. Sarı ve beyaz renkli nergis, Çiçek Adası’nın olduğu kadar Ayvalık’ın da sembolü. Her yıl 3 aylık bir dönemde yetişen nergisler, sadece Ayvalık’ta değil Bergama’ya kadar olan bölgede büyük bir ilgi görüyor. Adadan toplanan nergisler Ayvalık'ta satışa sunuluyor. Toplandıktan sonra serin yerde tutulursa 10,15 gün dayanabilen nergisler, Ayvalık'ta ev ve işyerlerinin masalarını da süslüyor. Doğal olarak yetişen ve tüm adaya yayılan nergis sayısında son 15 yılda ilk kez bu yıl iklim değişikliğinin etkisi ile düşüş yaşandı. 'ÇİÇEKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNİ İSTİYORUZ' Ayvalık’a 8 kilometre mesafedeki Keremköy civarında bulunan adanın sahiplerinden iş insanı Şerif Hatırlı, çiçeklerin önceki yıllarda taşerona bedel karşılığı verildiğini, bu yıl vermemeyi tercih ettiklerini söyledi. Ailesiyle, Ayvalık’ın nadide yerlerinden olan Çiçek Adası'nda vakit geçirmekten keyif aldığını belirten Hatırlı, “Çiçek Adası'nın eski ismi ‘Angastre’. Bu çiçek anlamına geliyor. Nergis çiçekleri herhangi bir bakım olmadan kendi kendine yetişiyor. Ayvalık’la özdeşleşen çiçeklerin değerlendirilmesini istiyoruz” dedi. 15 yıldır adada yaşayan ve çiçeklerin bekçiliğini de üstlenen Hüseyin Afacan ise, “Yağmurlar çok geç yağdı. Yağmurlardan sonra soğuk hava dona sebp oldu. Çiçek büyüyemedi” diye konuştu. “NERGİS ÇİÇEKLERİNİN KOKUSUNA HAYRANLAR” Önceki yıllarda Altınova, Burhaniye hatta Bergama’ya kadar gönderilen nergis çiçeklerinin etkileyici kokusuna Ayvalık’ta yaşayan hemen hemen herkes hayran. Nergis çiçeğini çok sevenlerden ve buldukça alıp iş yerine getirenlerden biri de Ayvalık Belediyesi Özel Kalem Müdürü Nazlı Yalkınoğlu, “Harika kokuyor. Sabaha kadar koklayabilirim. Mis gibi kokuyor" diye konuştu. Birkaç ay önce Ayvalık’a yerleşen Esra Eren de “Bu tarafların doğası çekti. Geldiğimden beri bu nergis çiçeğinin peşindeyim. Geçtiğimiz sene bir belgesel izlemiştim o şekilde adadan haberdar oldum. Burada yaşarken adayı görmek istedim. Bu çiçeğin özelliği dikme olmaması. Adanın kendisine ait bir nergis. Maalesef bu sene çok az var. Buna ne yazık ki iklim değişikliği neden olmuş. Daha önce adanın tamamında varken şu anda tek tek görebiliyoruz" dedi.