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(Görüntülü) Ayvalık'tan Yunan adalarına geçiş azaldı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçişlerde yüzde 25 azalma oldu. Ek sefer koymayan turizmciler ise bunun nedeninin Yunanistan'ın vize uygulaması olduğunu belirtti. Ayvalık ilçesi Deniz Hudut Kapısı'nda...

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçişlerde yüzde 25 azalma oldu. Ek sefer koymayan turizmciler ise bunun nedeninin Yunanistan'ın vize uygulaması olduğunu belirtti.

Ayvalık ilçesi Deniz Hudut Kapısı'nda her yıl bayramlarda meydana gelen yoğunluk bu yıl yaşanmadı. 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini Yunan adalarında geçirmek isteyenlerin bu yıl ki oranı yüzde 25 düştü. Euro'nun yükselmesi ve Yunanistan'ın vize uygulaması nedeniyle bu yıl Ayvalık'tan Midilli Adası'na geçişlerde beklenen yoğunluk oluşmadı.

Euro'daki artış ve Yunanistan'ın vize uygulaması nedeniyle turist sayısında oranda düşüş yaşandığını belirten turizmciler, Midilli Adası'na ek sefer koymadı. Ayvalık- Midilli arasında karşılıklı feribot seferlerinin 10 Haziran tarihine kadar süreceğini söyleyen tur operatörü Hakan Dinç, "Bu yıl bayram tatilinde, Ayvalık’tan, Midilli’ye yönelik seferlerimizle 4 bin civarında tatilcinin iştirak edeceğini tahmin ediyoruz. Bunların yanı sıra da Midilli Adası’na günübirlik geçişlerle bu sayının artabileceğini düşünüyoruz" dedi.

Ayvalık- Midilli arasında 36 yıldır yolcu taşımacılığı yapan Eşref Jale ise, "Bu yıl 9 günlük bayram tatili olmasına rağmen Midilli’ye olan talep pek iyi değil. Geçen bayramlara kıyasla bu yılki talep beklediğimiz gibi olmadı. Bunun sebebinin avronun yükselmesinin yanı sıra Yunan konsolosluğunun vize sürelerini kısa tutmasından kaynaklandığını düşünüyoruz. Mesela 2 yıllık vizesi olanların vize sürelerini 1 yıla, 1 yıllık süresi olanları da 4 aya indirmişler. Multi Vizeyi 2 girişli yapmışlar. Tabii ki Yunanistan’ın bu sorunu çözümlemesi gerekiyor" diye konuştu.

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