Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran sorumlu
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran...
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Araştırma: İlişkilerde herkesin bir 'tipi' var
Araştırma: İlişkilerde herkesin bir 'tipi'...

(Görüntülü) Ayvalık'ta yeni endemik bitki türü bulundu

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, yeni bir endemik bitki türü bulundu. Sadece Ayvalık’ta bulunan, 'Ayvalık Çemeni' adı verilen bitkiye Latince olarak ise, 'Trigonella coerulescens ayvalikensis' ismi verildi. Balıkesir Üniversitesi Fen...

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, yeni bir endemik bitki türü bulundu. Sadece Ayvalık’ta bulunan, 'Ayvalık Çemeni' adı verilen bitkiye Latince olarak ise, 'Trigonella coerulescens ayvalikensis' ismi verildi.

Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gülendam Tümen, Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Satıl ve Altınoluk Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç.Dr. Selami Selvi tarafından, iki yıl önce 'Balıkesir'in biyolojik çeşitliliği, biyolojik zenginliği' projesi başlatıldı. İki yıl süren çalışma sonunda geçen yıl Ayvalık adalarında bir bitki türü tespit edildi. Yapılan araştırma sonucu yeni bir bitki türü olduğu belirlenen bu bitkiye, 'Ayvalık Çemeni' adı verildi. Sadece Ayvalık’ta yetişen ve 'Ayvalık Çemeni' adı verilen bitkiye Latince olarak ise, 'Trigonella coerulescens ayvalikensis' ismi verildi.

Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Satıl, 'Trigonella coerulescens ayvalikensis' bitki türü hakkında bilgi verdi. Balıkesir'in biyolojik çeşitliliği, biyolojik zenginliği projesi kapsamında tespit edilen tür dünya için yeni tür olarak literatüre kazandırıldığını belirten Prof. Dr. Fatih Satıl, "Ayvalık Adaları Tabiat Parkı'nda yaklaşık 700 tane bitki çeşidi yayılış gösteriyor. Bunların 4 tanesi endemik, 5 tanesinden nadir kategoride yer alan özel bitkiler. Geçen sene yapılan çalışmada Ayvalık Adaları lokalitesinde yoğun olarak yayılış gösteren bu tür tespit edildi ve bununla ilgili çalışmaları yapıldı. Bu konunun otoritelerine çalışmamız gönderildi. Dünya için yeni bir tür olduğu kanaati uyandı. Biz buna Türkçe Ayvalık Çemeni, Latince'de ise biraz uzun ama en azından tabiri caizse soyadını 'ayvalikensis' olarak literatüre kazandırmış oldu arkadaşlarımız. Bu hem biyolojik çeşitliliği açısından hem diğer denizaltı çeşitliliği açısından estetiği açısından oldukça önemli bir alan. Bu alanı sürdürülebilir ve ekoloji anlamında, sürdürülebilir turizm kapsamında değerlendirip kullanmamız gerekiyor. Aksi takdirde bu zengin türlerimiz yok edilebilir" dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328