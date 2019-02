(Görüntülü) Ayvalık'ta Sevgililer Günü için hediye pazarı kuruldu

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği(ÇYDD) İktisadi İşletmesi, ‘Sevgililer Günü’ nedeniyle tasarım ve el işi ürünlerin satışa sunulduğu hediye pazarı kurdu. ÇYDD Ayvalık Şubesi tarafından Sevgililer Günü'ne özel hediyelik eşya pazarı, ÇYDD Fahamet- Ali Kemal Sabuncugil Eğitim Evi'nde açıldı. Takılar, rengarenk oyuncaklar, yastıklar, örmeler, seramik eşyalar gibi çeşitli el emeği ürünlerin satışa sunulduğu pazar, Sevgililer Günü'ne özgün hediye arayanlar için alternatif oluşturuyor. Aşk şarkıları dinleyerek gezilebilecek pazarda reçel ve ekmek gibi yiyecekler de satışa sunuluyor. Pazar, Sevgililer Günü'nde de açık olacak. 'SEVGİ STANTLARI KURDUK' ÇYDD Ayvalık Şubesi Başkan Yardımcısı ve ÇYDD İktisadi İşletme Sorumlusu Suat Şerifeken, “Sevgililer Günü, yılbaşı veya önemli günlerde biz el emeklerinin değerlendirilmesi açısından hanımların ürettiklerini satmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Burada stant kiralıyorlar. O stantta sattıkları her şey, kendilerinin. Biz sadece kira bedeli alıyoruz. O da sonunda çağdaş yaşamın esas gayesi olan çocukların eğitimine harcanan bir kara dönüşüyor. Ayvalıklıları buraya sürekli bekliyoruz, çünkü el emeklerinin değerlendirilmesi kadar, çok özel olan her yerde bulunmayan ürünler sergileniyor. Her sergi bir başkasından daha yeni, daha güzel ürünlerle oluyor. Bunu devam ettirmek niyetindeyiz” dedi. Pazarda stant açan Özgen Çakar da, “Keçe bebekler yapıyorum. Bu pazara ikinci katılışım. Güzel geçiyor ama hava durumu nedeniyle katılım biraz az. Bekliyoruz herkesi” diye konuştu.. Derneğe ziyarete geldiği sırada pazarı görüp gezdiğini belirten Ayvalık Kültür Sanat Derneği Başkanı Yaşar Akçay ise, “Çok güzel bir pazar, çok güzel ürünler var. Bütün Ayvalık halkına sesleniyorum; Bu pazarı mutlaka ziyaret etsinler. Ucuz, kaliteli ve el emeği ürünler sunuluyor. Katkımız olsun, halkımız mutlaka uğrasın. Sevgililer özellikle de” dedi.