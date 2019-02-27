(Görüntülü) Ayvalık'ta, denizlerin hazinesi kırmızı mercanları koruyacak proje tanıtıldı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, 'Edremit Körfezi Saklı Hazineleri Kırmızı Mercanlar' projesinin tanıtım toplantısında açıklamalarda bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Zekai Kafaoğlu, bilinçsiz yapılan faaliyetler sonucu mercan yataklarının zarar gördüğüne dikkat çekti. Başkan Kafaoğlu, "Korunmasıyla, çevresinde binlerce deniz canlısına barınma ve çoğalma imkanı veren mercanlar ile balıkçılığımız gelişecek ve su ürünleri kaynakları korunmuş olacaktır. Turizme de katkı sağlanacak" dedi.



Ayvalık'ın su altı zenginliklerinin en önemlilerinden biri olan kırmızı mercanların korunması amacıyla hazırlanan proje, Cunda Uygulama Oteli'nde düzenlenen toplantıda tanıtıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkesir İl Müdürlüğü ve AGRİDA Tarım ve Turizm Derneği'nin ortaklaşa yürüteceği, 'Edremit Körfezi Saklı Hazineleri Kırmızı Mercanlar' projesi, Birleşmiş Milletler tarafından da destekleniyor.



BİLİNÇSİZ ATILAN AĞ VE ÇAPALAR BÜYÜK RİSK



Toplantıda konuşma yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, proje sayesinde turizmin yanı sıra su ürünlerinin gelişeceğini ve balıkçılık faaliyetlerinin de artacağını söyledi. Mercan resiflerinin eski canlılığına kavuşturulmasının deniz ekosistemi açısından önemli olduğunu dikkat çeken Başkan Kafaoğlu, iç ve dış turizmin canlandırılmasında da bu projenin büyük önemi olduğunu vurguladı. Projenin bilinçli dalış turizminin geliştirilmesine de katkı sağlayacağını belirten Kafaoğlu, "Oluşumu binlerce yıl süren mercanlar bir kaya parçası ya da bitki gibi görünmekle birlikte aslında omurgasız bir hayvandır. Son zamanda yapılan araştırmalar deniz altı haritasının ölmesine; doğal iklimsel değişikliklerin yanı sıra balıkçıların ağları ve tur gemilerinin bilinçsiz çapa atım faaliyetlerinin de sebep olduğunu ortaya koymuştur. Yalnız çapa atımı değil, çekimi sırsında da çapalar mercan ekosistemine rastlayıp onların kırılmasına sebep olabilmektedir. Atılan ağlar da kolonilerin ters dönmesine ve bu yüzden de ölmelerine sebep olmaktadır" diye konuştu.



BİNLERCE DENİZ CANLISINA ÇOĞALMA İMKANI VERİYOR



Bilinçsiz atılan ağların mercanların üzerini kaplayarak gelişimlerini de etkilediğini vurgulayan Başkan Kafaoğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü:



"Denize atılan çapaların yerlerinin belirlenerek, bu bölgelerde mercanlara zarar verecek çapa ve ağ atım faaliyetlerinin engellenmesi amaçlanmakta. Korunmasıyla, çevresinde binlerce deniz canlısına barınma ve çoğalma imkanı veren mercanlar ile balıkçılığımız da gelişecek ve balıkçılık ve su ürünleri kaynakları korunmuş olacaktır. Proje kapsamında uluslararası korunma listesinde de bulunan kırmızı mercanların daha etkin korunması için var oldukları noktalar ve derinlikler koordinat sistemi yardımıyla bölge haritası üzerinde işaretlenecektir. Bu yöntemle, mercanların yer tespiti yapılarak, mevcut durumlarının iyileştirilmesi ve korunması için çevresine ucunda şamandıra bulunan tonozlar inşa edilecek ve deniz yüzeyinde de işaretlemeler yapılacaktır. Böylece kırmızı mercanlar alan tahribatına neden olacak aktivitelerden korunarak canlı yaşamını doğal ortamında sürdürmeye devam edecektir. Projenin yazılmasından savunulmasına ve koruma tedbirlerinin alınmasından bilinçlendirme çalışmalarının yapılmasına kadar şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da emeği geçecek herkesi tekrar kutluyorum."



FARKINDALIK YETMEZ, HASSAS OLUNMALI



Başkan Kafaoğlu'ndan sonra söz alan AGRİDA Derneği Başkanı Attila Kaya proje için "Örnek bir proje olacak. İyi bir iş birliği ile projeyi bitireceğimize inanıyorum" derken, İl Tarım ve Orman Müdürü Kurtuluş Candan, projenin Ayvalık'a, Balıkesir'e ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.



Kırmızı mercanların önemi hakkında bilgi veren Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Türkmen ise "200 milyon yıl önce nesilleri ortaya çıkan kırmızı mercanların bir ekolojik bir de ekonomik önemi var. Böyle bir mercan lokasyonunun tespit edilmesi ve bunun koruması ile ilgili farkındalık oluşturmak için hazırlanan proje son derece önemli. Farkındalık oluşturulması yetmiyor. Mercanlar çok hassas canlılardır. Tüm kurumların hassas olması gerekiyor" diye konuştu.



Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dilek Türker de kırmızı mercanları 'ekosistem mimarı' olarak tarif etti. Doç. Dr. Türker, "Karbon döngüsüne direkt müdahale ederek oksijenin atmosfere ulaşmasında Amazon Ormanları kadar etkin olan kırmızı mercanlar, bu yüzden gerçekten hazine ve onlara sahip çıkmalıyız" dedi.



Toplantıya, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Küçükkapdan, İlçe Turizm Danışma Müdürü Yasemin Gençer, Doğa Koruma ve Milli Parklar Burhaniye Şefliğinden Atasay Tanrısever, AK Parti İlçe Başkanı Hakan Kayaalp, Cumhur İttifakı Ayvalık Belediye Başkan adayı Nazmi Başaran, Ayvalık'tan çeşitli sivil toplum kuruluş temsilcileri ve dalış okulları sahipleri de katıldı.





