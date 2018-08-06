(Görüntülü) Ayvalık'ta 'Bulutsuzluk Özlemi' ve 'Duman' rüzgarı esti

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde bu yıl ilk defa düzenlenen Sokak Hayvanları Festivali (Patifest), Bulutsuzluk Özlemi ve Duman konserleriyle sona erdi.



Ayvalık Belediyesi tarafından düzenlenen ve üç gün süren festivalin son gününde Bulutsuzluk Özlemi ve Duman grupları hayranlarıyla buluştu. Ayvalık'ın dünyaca ünlü plajı Sarımsaklı'da kapalı pazar yerinde düzenlenen konserde yüzlerce izleyici grupların şarkılarına eşlik etti.



Konser sonunda Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Gökay Bacan, Bulutsuzluk Özlemi ve Duman grubu sanatçılarına festivale gönüllü katılmalarından dolayı birer plaket takdim etti. Sanatçılar böylesine anlamlı bir organizasyonda sahneye çıkmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.



STANT GELİRLERİ, SOKAK HAYVANLARI İÇİN HARCANACAK



Ayvalık Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Zihinsel Engelliler Rehabilitasyon Merkezi, üye engelli özel çocukların yaptığı ahşap el işi ürünleri, festival alanına kurulan stantta satarak, elde edilen tüm geliri, sokak hayvanları için bağışladı. Yazar Vildan Güzel de stantta kitaplarını imzaladı, satılan kitapların gelirlerini sokak hayvanları için bağışladığını belirtti. Bir ahşap el sanatları firması da satışa sunduğu ürünlerin tüm gelirini sokak hayvanları için bağışladı.



