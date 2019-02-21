(Görüntülü) Ayvacık'taki deprem Türkiye'nin batısını salladı, ilçede okullar tatil

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde dün gece meydana gelen, Türkiye'nin batısındaki birçok merkezden de hissedilen Richter ölçeğine göre 5.0 büyüklüğündeki depremde, 57 konut, 25 boş bina, 5 ahır, 2 cami ve 1 okul olmak üzere toplam 90 binada hasar oluştu. Artçı sarsıntılarla sabaha kadar beşik gibi sallanan ilçede, bugün ilk ve orta dereceli okullar 1 gün süreliğine tatil edildi.



Çanakkale, dün saat 21.23'te 5.0 büyüklüğünde depremle sallandı. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Ayvalık ilçesi olarak saptadığı deprem, yerin 5,95 kilometre derinliğinde meydana yaşandı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de büyüklüğünü 5.0 olarak belirlediği depremin merkez üssünü, ilçeye bağlı Tartışık köyü olarak açıkladı. Deprem, Çanakkale, İzmir, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Balıkesir, Bursa, Yalova, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Edirne'de hissedildi.



Deprem yüzeye yakın bir noktada yaşandığı için, sarsıntı güçlü hissedildi. Büyük paniğe neden olan sarsıntıyla birlikte yüzlerce kişi sokaklara döküldü.



21 KİŞİ HASTANELERE BAŞVURDU



Depremde ölen ya da yaralanan olmazken, 21 kişinin korku ve panik nedeniyle hastanelere başvurduğu açıklandı. Depremin merkezine yakın noktalardaki köylerde evlerde çatlaklar oluştu.



Bu depremin ardından bölgede en büyüğü 3.6 olan 50'den fazla deprem meydana geldi.



VATANDAŞLAR GECEYİ SOKAK'TA GEÇİRDİ



Depremin ardından yetkililerin uyarısı doğrultusunda Tartışık, Kayalar, Ahmetçe ve Sazlık köylerinde vatandaşlar, geceyi sokakta geçirdi. Ateş yakıp, üzerlerine battaniye alarak ısınmaya çalışan köylülerin, büyük korku yaşadığı görüldü.



EĞİTİME ARA VERİLDİ



İlçede bugün, ilk ve orta dereceli okullar da tatil edildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Çetin, dün akşam yaptıkları değerlendirme toplantısında tedbir amaçlı ilçe genelinde, ilk ve orta dereceli okulların bugün için 1 gün süreyle tatil edildiğini duyurdu.



VALİLİK: 90 YAPI HASAR GÖRDÜ



Çanakkale Valiliği, deprem sonrası bölgede yapılan saha taramasının ardından açıklama yaptı. Açıklamada, ilçe kaymakamlıkları, AFAD, Emniyet, Jandarma, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kızılay, UMKE ve muhtarlıklarca bölgede yapılan çalışmalarda herhangi bir can kaybının olmadığı, Ayvacık’ta 15, Çanakkale merkez ve diğer ilçelerde ise 6 kişi olmak üzere toplam 21 kişinin korku ve panik nedeniyle hastanelere başvurduğu bildirildi. Hasar tespit çalışmalarına da yer verilen açıklamada, toplam 57 konut, 25 boş bina, 5 ahır, 2 cami ve 1 okulda, hasar meydana geldiği bildirildi. Açıklamada şöyle denildi:



"Depremin ardından Ayvacık ve köylerinden elde edilen saha tarama bilgilerine göre; Adatepe köyünde 2 konutun; Ahmetçe köyünde 1 cami, 1 okul, 8 boş bina ve 12 konutun; Akçin köyünde 1 ahır ve 3 konutun; Baharlar köyünde 2 konutun; Çaltı köyünde 3 konutun; Dibekli köyünde 1 boş bina ve 8 konutun; Güzelköy köyünde 7 konutun; Kayalar köyünde 7 boş bina ve 6 konutun; Kısacık köyünde 6 konutun; Sazlı köyünde 4 ahır, 1 cami, 9 boş bina ve 5 konutun; Misvak köyünde 1 konutun ve Süleymanköy köyünde 2 konutun; duvarlarında çatlaklıklar, eski ve boş binalarda duvar yıkılmaları ve hasarlar olduğu ön bilgi olarak elde edilmiştir. Ayvacık Kaymakamlığınca tertip edilen ekipler mahallinde çalışmalarına devam etmektedir. Bugün, günün ağırmasıyla birlikte bölgede Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik elemanlarından oluşan 8 ekiple ön hasar tespit çalışmalarına başlanılacaktır. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün Psikososyal Destek Ekipleri bugün olay bölgesinde olacaklardır. İl Özel İdaresi ekipleri ve ilgili diğer kurum ve kuruluşların ekipleri de mahallinde çalışma yapacaklardır. Yapılan çalışmalar ve ilgili diğer hususlar İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi (AADYM) tarafından koordine ve takip edilmektedir."



BİR GÜN ÖNCE BİGA SALLANMIŞTI



​Bir gün önce de saat 22.48'de merkez üssü Çanakkale'nin Biga ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, bu depremin ardından saat 00.33'te bölge bu kez 4.0 büyüklüğündeki depremle sallanmıştı.



İKİ YIL ÖNCEKİ DEPREM YIKIMA NEDEN OLMUŞTU



Ayvacık ilçesinde 6 Şubat 2017 tarihinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, çok sayıda ev yıkılmıştı.

