(Görüntülü) Aytemiz Alanyasporlu futbolcuları taşıyan minibüs kaza yaptı 1 ölü, 6 yaralı (6)
29 Nisan 2019 Pazartesi 11:15
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