Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN-İdris TİFTİKÇİ/İSTNABUL,() Ünlü sinema oyuncusu Aytaç Arman için Beyoğlu Atlas Sineması'nda bir tören düzenlendi. Törene dün hayatını kaybeden Arman'ın ailesi, dostları, yakınları, oyuncular, yönetmenler katıldı. Tören yapılan konuşmalarla devam etti. Arman'ın cenazesi yarın memleketi Adana'ya götürülecek. Arman Kabasakal Mezarlığı Camii'nde öğle namazına müteakip naaşı kaldırılacak ve defnedilecek.
(Görüntülü) Aytaç Arman için Beyoğlu Atlas Sinemasında tören düzenlendi (Aktüel 2)
Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN-İdris TİFTİKÇİ/İSTNABUL,() Ünlü sinema oyuncusu Aytaç Arman için Beyoğlu Atlas Sineması'nda bir tören düzenlendi. Törene dün hayatını kaybeden Arman'ın ailesi, dostları, yakınları, oyuncular, yönetmenler...
27 Şubat 2019 Çarşamba 17:42
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