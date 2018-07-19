(Görüntülü) Aydınlı kadınlar sanayinin ustaları olacak

Burhan CEYHAN / AYDIN, () AYDIN'da yürütülen 'Kadın İstihdamının Artırılması Projesi' kapsamında 21 kadın; kaynak, montaj ve benzeri işleri öğrenerek usta olacak. Geleceğin ustalarını ziyaret eden Vali Yavuz Selim Köşger, "Kadınıyla, erkeğiyle aynı fabrikada ve aynı atölyede birlikte çalışabilecek erişkinliğe de ülkemiz ulaştı" diyerek, tüm kadınları bu tür fabrikalarda çalışmaya davet etti. İŞKUR İl Müdürlüğü ile EYS Metal firmasının ortaklaşa yürüttüğü 'Kadın İstihdamının Artırılması Projesi' kapsamında, 21 kadın, meslek sahibi oluyor. ASTİM Organize Sanayiinde bulunan EYS fabrikasında, İŞKUR kanalıyla meslek öğrenen kadınları; Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, İŞKUR Müdürü Remzi Terzi, sanayii ve ticaret odalarının başkanları ziyaret ederek, çalışmaları inceledi. Fabrikada çalışan kadın işçilerle ilgilenen Vali Köşger, sohbet etti. Kadınların ülke üretimine katkısının öneminden bahseden Vali Köşger, "Bu milleti oluşturan insanların hepsinin üretken hale getirilmesi, bizim de temel idealimizdir. O anlamda EYS firması bugün 21 tane kadının kendisi eğitimini vererek İŞKUR aracılığıyla önemli bir katkı sağlıyor. Tüm kadınlara buradan çağrı yapıyorum. Bu fabrikalar korkutulacak, çekinilecek veya çalışmaktan kaçınılacak yerler değildir. Bunlar artık son derece modern tesislerdir. Oldukça hijyenik ve sağlıklı koşularda burada çalışılabiliyor. Ülkemiz artık bu olgunluğa erişmiş durumdadır. Kadınıyla, erkeğiyle aynı fabrikada ve aynı atölyede birlikte çalışabilecek erişkinliğe de ülkemiz ulaştı. Hepsi çekinmeden gelebilir İŞKUR bu konuda onları eğitmeye hazırdır. Devlet onlara katkı sağlamaya hazır. Özel sektörde onları istisnam sağlamaya hazırdır" dedi. KADINLAR ÇALIŞMAKTAN MUTLU Kadın çalışanlar da duygularını paylaştı. Çalışanlardan Hatice Demir (43), "Üç haftadan beri burada çalışmaktayım. İşi yavaş yavaş öğrenmeye başladık. Matkap, montaj, kaynak ve benzeri işleri öğreniyoruz. Kadın olarak ağır iş olursa zor ama bize burada ağır iş yaptırmıyorlar. Ağır işler vinçlerle kaldırılıyor" dedi. Nesrin Aşıcı (27) ise, "Ben de burada aslında montajda çalışmaktayım. Ama kaynak yapmayı da öğrenmemiz gerekiyor. Bugün kaynak yapmaya başladım ve ilk kez kaynak yaptım. İşimiz güzel severek başladık ve severek devam ediyoruz. Sanayide çalışmanın zor yanları da var ama arkadaşlarla birlikte birbirimize yardımcı oluyoruz" diye konuştu.