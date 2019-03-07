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(Görüntülü) Aydınlatma direği, fırtınada otomobilin üzerine devrildi

Adana'nın Seyhan ilçesinde, fırtına nedeniyle devrilen yol kenarındaki aydınlatma direği, seyir halindeki otomobilin üzerine düştü. Sürücü Serap Emre, yaralanmazken, araçta hasar oluştu.  Olay, sabah saatlerinde, Dilberler Sekisi mevkisinde...

Adana'nın Seyhan ilçesinde, fırtına nedeniyle devrilen yol kenarındaki aydınlatma direği, seyir halindeki otomobilin üzerine düştü. Sürücü Serap Emre, yaralanmazken, araçta hasar oluştu. 
Olay, sabah saatlerinde, Dilberler Sekisi mevkisinde meydana geldi. Fırtına nedeniyle devrilen aydınlatma direği, seyir halindeki Serap Emre'nin 01 AAG 381 plakalı otomobilinin üzerine düştü. Büyük korku yaşayan Emre, aracını yol kenarında park ettikten sonra inip, ön camı ile farlarının kırıldığını gördü. Emre'nin ihbarı üzerine, olay yerine polis ekipleri geldi. Serap Emre, çevrede güvenlik önlemi alan polislere, fırtına nedeniyle sallanan diğer direkleri göstererek, Bunlar da düşebilir dedi.
Öte yandan Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde, Kamil Uzun yönetimindeki otomobilin üzerine de fırtınada aydınlatma direği devrildi. Uzun'un aracında da hasar meydana geldi. Kent genelinde ise birçok ağacın fırtına yüzünden yollara devrildiği görüldü. 

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